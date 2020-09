Parkeerstroken langs de Nieuwpoortsesteenweg worden heraangelegd Leen Belpaeme

08 september 2020

08u05 0 Oostende Vanaf maandag 14 september starten in opdracht van Agentschap Wegen & Verkeer herstellingswerken aan de parkeerstroken langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Indien de weersomstandigheden het toelaten zijn de werken uiterlijk 30 september afgerond.

Het werk omvat de vervanging van de kasseien in de parkeerstrook door asfalt. De oude kasseien worden opgebroken. Er komt een nieuwe greppel en de parkeerstrook wordt heraangelegd in asfalt. De parkeerstrook wordt op drie verschillende locaties vernieuwd. Het gaat om het stuk van de hoek Spalaan tot inrit Carrefour in de rijrichting van het Centrum. Er wordt hier een omleiding voor alle verkeer voorzien via Spalaan - Groenendaallaan - Derbylaan. In de Groenendaallaan, Spalaan en Derbylaan geldt een parkeerverbod. Fietsers moeten ook de omleiding volgen. De Lijn maakt eveneens gebruik van deze omleiding. De Groenendaallaan blijft dubbelrichting. Een tweede strook wordt heraangelegd tussen de Mariakerkelaan en het Mariakerkeplein in de rijrichting Centrum. Hier zal het verkeer beurtelings door kunnen met behulp van wegsignalisatie. Fietsers komen op de rijbaan, dus voorzichtigheid is geboden. Er geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u. Een laatste stuk dat aangepakt wordt ligt tussen de Lijsterbeslaan en Acacialaan in de rijrichting Luchthaven.