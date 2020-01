“Ouderenbeleid was te veel geconcentreerd op vrije tijd” Stad stelt nieuwe beleidsmedewerker aan rond senioren Leen Belpaeme

23 januari 2020

13u34 0 Oostende Oostende heeft een opvallend oudere bevolking. Enerzijds is er de vergrijzing, maar daarnaast komen ook veel mensen uit het binnenland naar de kust om hun oude dag door te brengen. Dat brengt enkele uitdagingen met zich mee waar de stad zich wil op toeleggen. “Tot nog toe was het beleid rond senioren vooral gericht op vrije tijd, maar wij willen over alle beleidsdomeinen heen kijken waar we naartoe willen met deze doelgroep”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Om u een idee te geven. Oostende heeft zo’n 71.500 inwoners. Ongeveer 30 procent is daarbij ouder dan 65 jaar en bijna 9 procent is ouder dan 80 jaar. Het gaat om een grote groep inwoners en daar wil de stad nu een beleid voor uitwerken. “Een seniorenbeleid moet zich richten op verschillende levensdomeinen. Niet enkel vrijetijdsactiviteiten zijn belangrijk, ook op vlak van wonen, mobiliteit, veiligheid en gezondheid willen we een visie uitwerken waar ouderen in worden meegenomen. Dankzij de aanstelling van een seniorenbeleidsmedewerker zullen acties in die zin gecoördineerd verlopen en moet de afstemming tussen verschillende diensten vlot verlopen”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen) De bedoeling is om omgekeerd te werken. “We gaan niet vanuit elk beleidsdomein kijken wat er kan gebeuren om de ouderen mee te krijgen, maar we gaan kijken wat er nodig is om ouderen hier gelukkig te maken in onze stad.” Kevin Jonckheere is nu aan de slag, hij krijgt een jaar de tijd om te kijken wat er nodig is om een beleid uit te werken en om kennis te maken met alle actoren binnen de stad. “De bedoeling is bijvoorbeeld om te kijken wat er al gebeurd op andere diensten. We willen overal de seniorenreflex inbouwen zodat er met deze grote groep in de stad rekening gehouden wordt”, zegt Jonckheere.

Ouderen mogen meedenken

SARO, de seniorenadviesraad van de stad, is alvast blij met deze keuze. “Er wordt nu nog te weinig ons advies gevraagd terwijl wij toch een grote groep binnen de stad vertegenwoordigen. Wij kunnen ook heel wat nuttige tips geven. Zo hebben we gevraagd aan de Grote Post om een leuning te voorzien in hun zalen omdat het voor oudere mensen te moeilijk was om de trappen af te dalen. Dat is een heel concreet voorbeeld waarmee je het cultuurcentrum toegankelijker kan maken”, vertelt Francine Gombert. Er komt daarnaast een werkgroep beleid binnen de SARO die actief zal meedenken welke noden er zijn en welke lijn kan uitgezet worden. “We hopen dat enkele inwoners zich hiervoor willen inzetten. Het moeten zeker geen leden te zijn van ouderenverenigingen of van de adviesraad”, zegt Francine.

Enkele bestaande activiteiten zoals Zilverrock zullen niet verdwijnen. “We zullen dit niet allemaal afschaffen, maar we willen veel breder gaan dan enkel activiteiten organiseren”, zeggen schepenen Bart Plasschaert en Natacha Waldmann nog.