‘Oudenburg Helpt’: stad gaat samenwerking aan met vrijwilligersplatform en roept op tot solidariteit Timmy Van Assche

20 maart 2020

Elke stad of gemeente en organisatie zoekt momenteel naar oplossingen om hulpvragen goed te kunnen matchen - ook in Oudenburg. "Vele mensen zijn momenteel geïsoleerd en hebben nood aan iemand die hen helpt met boodschappen, een fijne babbel of meer. Daarom gaat de stad de gratis samenwerking aan met vrijwilligersplatform Give a Day", zegt schepen Vanhooren.

De vele - terechte - strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact. De meest kwetsbare mensen zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Door de maatregelen, zoals het bezoekverbod in woonzorgcentra en de vele gesloten voorzieningen, kunnen zij hulp goed gebruiken. Het Oudenburgse stadsbestuur roept haar inwoners op om solidair te zijn en te helpen waar mogelijk. Een boodschap doen, maaltijden rondbrengen, eens telefoneren met een oudere persoon die bijvoorbeeld alleen thuis zit, de hond uitlaten; het zijn maar enkele voorbeelden. “De stad lanceert daarom de website www.oudenburg.be/oudenburghelpt om de inwoners bij te staan in deze coronacrisis”, verduidelijkt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Dit geldt als verlengstuk van ons noodteam sociale hulpverlening die 7 dagen op 7 bereikbaar is van 9 tot 18 uur op het nummer 059/40.19.95.”

Schepen Romina Vanhooren (Open Vld) legt uit. “Dankzij het centraal platform ‘Oudenburg Helpt’ kunnen we alle vragen en ideeën centraliseren en de vrijwillige hulp zo goed mogelijk organiseren. Via dit platform kunnen ook vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten in verbinding gebracht worden met de noden die er zijn. Iedereen die wil helpen, kan mailen naar socialehulplijn@oudenburg.be. We bedanken ook het team van ‘Give a Day’ die dit platform nu gratis ter beschikking stelt.”