“Oostende is een hippe stad geworden”: jonge Gentse vrouwen openen winkel in Christinastraat Leen Belpaeme

25 juni 2019

19u04 0 Oostende “Het is gewoon hip om hier te zijn, dit is het moment om naar Oostende te komen.” Dat is het antwoord van Claudia De Baets en Dymphne Poppe op de vraag waarom ze deze zomer ‘2 Many Girls’ openen in de Christinastraat. De cijfers bewijzen dat ook: de leegstand in Oostende daalt.

Twee boetieks uit Gent, ‘Wearable’ en ‘Au Nom du Pied’ van Claudia De Baets en Dymphne Poppe, slaan de handen in elkaar om een conceptstore te openen in Oostende. De dames wilden een tweede winkel openen en kwamen via vrienden in Oostende terecht. “We wilden samen iets doen en dit is een goede try-out. Als het goed draait zullen we zeker langer blijven”, vertellen Claudia en Dymphne. Oostende trekt al langer nieuwe winkels aan. “We voelen dat het nu het moment is om naar hier te komen. Oostende is aan het opkomen. Het is hier dat het gebeurt in de zomer, dat zien we ook in Gent. Evenementen zoals Theater aan Zee en het Filmfestival sluiten perfect aan bij ons DNA. We voelen ons nu al thuis in de badstad en het is hier ook wat koeler”, lachen de onderneemsters.

Trendy merken

2 Many Girls opent dit weekend. Je vindt er zowel kledij als schoenen. “Au Nom du Pied brengt een Parijse vibe naar Oostende. De nadruk ligt op schoenen met merken zoals United Nude, Mellow Yellow of Ernesto Dolani, maar we gaan verder dan dat en bieden een totaalbeleving aan. Je mag ook inspiratie verwachten op vlak van interieur, juwelen en accessoires”, vertelt Dymphne. Wearable is sterk geïnspireerd door de scandinavische mode, met oog voor elegante design en kwaliteitsvolle materialen.

Van 235 naar 193 leegstaande handelspanden

Dat Oostende steeds meer ondernemers aantrekt, bevestigen de cijfers. Terwijl er in 2014 nog 235 winkels niet ingevuld geraakten, bedraagt dat aantal nu 193. “De recente studie rond detailhandel in Oostende is voorzichtig positief. Oostende zet hard in op retail en zal dat in de toekomst ook blijven doen”, zegt Thomas Dupon, CEO van het Economisch Huis Oostende. “In zones waar handel gedreven wordt, kiezen we bewust om nieuwe, hippe en trendy retailers aan te trekken. In 2019 konden we dan ook al heel wat fijne nieuwe handelszaken aankondigen. Er staan ons een aantal uitdagingen te wachten, waaronder enkele ingrijpende maar noodzakelijke infrastructuurwerken in het kernwinkelgebied. Maar de uitkomst zal van Oostende dé Shoppingstad aan Zee maken, waar je als retailer niet wil en kan ontbreken”, aldus Dupon.