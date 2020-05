“Meer zakenvliegtuigen in de regio”: marktleider neemt intrek in North Sea Aviation Center op luchthaven Leen Belpaeme

28 mei 2020

13u40 0 Oostende The Aviation Factory, Benelux-marktleider in luchtvervoer op maat, heeft op de luchthaven Oostende-Brugge zijn intrek genomen in de nieuwe ‘business aviation terminal’ van North Sea Aviation Center, waar vip-, privé- en zakenvluchten worden afgehandeld. Beide bedrijven zullen nauw samenwerken.

North Sea Aviation Center (NSAC) heeft in de laatste acht maanden van 2019 meer dan 1.800 zakenvluchten afgehandeld. Dat waren er heel wat meer dan de ruim 1.500 privévluchten die de luchthaven van Oostende in het hele jaar 2018 te verwerken kreeg. “De coronacrisis laat zich ook voelen in het ‘business aviation’-segment. Toch neemt een aantal bedrijven nu sneller zijn toevlucht tot zakenvliegtuigen voor onder andere crewwissels op schepen, repatriëringsvluchten en het vervoer van gelegenheidswerknemers. Zodra de grenzen opnieuw opengaan, verwachten wij een snelle en stevige heropleving van het aantal privé- en zakenvluchten”, zegt Erik Vermeersch, CEO van NSAC.

‘Private jet calculator’

“Onze activiteiten vanop de luchthaven van Oostende vertegenwoordigen op dit ogenblik bijna 15 procent van onze totale omzet”, zegt Carl Legein, CEO van The Aviation Factory. “Samen met NSAC willen we de markt van de zakenvliegtuigen in de regio verder ontwikkelen. Op onze website plaatsten wij recent een ‘private jet calculator’. Nadat potentiële klanten daarin een route hebben ingegeven, krijgen ze meteen concrete prijsvoorstellen te zien. Achterliggend zit een database met maar liefst 3.360 privéjets.”

Viplounge

North Sea Aviation Center is een ‘vip handler’ van zakenjets en biedt diensten voor alle privé- en zakelijke vluchten tot 45,5 ton, onderhoud van toestellen, de levering van catering aan boord en ook medische keuringen voor piloten. Het NSAC-team telt 9 medewerkers. Zij zorgen voor een gepersonaliseerde dienstverlening aan de passagiers.

De ‘business aviation terminal’ is een ultramodern, multifunctioneel gebouw van 857 vierkante meter met onder meer kantoorruimtes en een viplounge, waar passagiers van zakenjets in alle veiligheid en discretie kunnen vertoeven in afwachting van hun vlucht.