‘Marchand Brothers’ opnieuw in de cel voor witwassen Twee Maserati’s en twee Bentley’s in beslag genomen bij drie zelfverklaarde ‘keizers van Oostende’ Inge Bosschaerts Bjorn Maeckelbergh & Bart Boterman

20 juni 2019

05u50 27 Oostende De broers Marchand zitten opnieuw in de cel. De zelfbenoemde ‘echte keizers van Oostende’ zijn maandag opgepakt voor witwassen en werden gisteren ook aangehouden door de onderzoeksrechter. De zakenlui moesten zich in 1996 al eens verantwoorden voor een miljoenenfraude, maar de rechtbank moest hen in 2012 uiteindelijk buiten vervolging stellen omdat de zaak zo lang aansleepte dat de inkt op de documenten vervaagd was.

“Als het goed is voor de Marchand Brothers, dan is het ook goed voor Oostende.” Met die woorden overtuigde Rudolf Marchand (66) Ryanair-baas Michael O’Leary naar eigen zeggen om met zijn vliegtuigen ook te landen op de luchthaven van Oostende. De zakenman beweert dat hij bijna twintig jaar geleden hoogstpersoonlijk naar Dublin trok om O’Leary te overtuigen van het potentieel van Oostende.

Meneer O’Leary, als het goed is voor de Marchand Brothers, dan is het ook goed voor Oostende Rudolf Marchand over zijn ontmoeting met Ryanairbaas

“Omdat we toen een tabakshandel hadden die wel gebaat zou zijn met elke dag een extra lading Britse toeristen”, vertelde Marchand daar enkele jaren geleden over. “O’Leary was eerst woest om mij te zien. ‘Wat doe jij hier? Ik verwachtte de burgemeester van Oostende, geen lokale zakenman’. Maar ik heb hem gesust. ‘Meneer O’Leary, als het goed is voor de Marchand Brothers, dan is het ook goed voor Oostende’. Waarop we elkaar de hand hebben geschud en samen een koud blik bier hebben gedronken.”

Of het allemaal echt zo gebeurde, is niet zeker. Ryanair kwàm effectief naar Oostende, in 2003 – maar vertrok er datzelfde jaar alweer. Wat wél zeker is, is dat het aangeeft hoe de drie broers Marchand – Rudolf (66), Peter (66) en Armand (57) – over zichzelf denken: de echte keizers van Oostende, dat zijn zij. En sinds gisteren zitten de drie keizers opnieuw achter de tralies. Dinsdag werden op verschillende plaatsen huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig onderzoek naar witwassen en criminele organisaties.

Wegens het delicate karakter van het dossier, wens ik hier geen verklaringen over af te leggen Walter Van Steenbrugge, advocaat van de broers

De politie viel binnen in verschillende panden in onder meer Oostende, Knokke, Brugge en Jabbeke. De drie broers werden samen met nog drie andere verdachten opgepakt en zes luxewagens – waaronder twee Maserati’s en twee Bentley’s – werden in beslag genomen. Na urenlange verhoren werden ‘de Marchand Brothers’ gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hen alledrie heeft aangehouden. Waarvan zij precies verdacht worden, is niet duidelijk. “Wegens het delicate karakter van het dossier, wens ik hier geen verklaringen over af te leggen”, klonk het gisteren bij Walter Van Steenbrugge, een van de advocaten van de broers.

Justitie heeft de broers Marchand al jaren in het vizier. De drie begonnen in 1972 met de uitbouw van een eigen zakenimperium aan de kust. Het trio verkocht vroeger jukeboxen en muziekinstallaties en was ook eigenaar van restaurants Fishbone en Moby Dick. Later stortten ze zich op de import en export van onder meer tabak, alcohol en speelautomaten. The sky werd pas echt the limit toen ze de licentie kochten van frisdrank Appletise en die later voor veel geld doorverkochten aan multinational Coca-Cola, dat het product in de markt zette als het huidige Appletiser. Sinds 1991 betrekken de Marchand Brothers de bovenste verdieping van het Europacenter. Op de 34ste verdieping zitten ze verheven boven Oostende, en zo gedragen ze zich ook.

In 1996 leek het rijk van de Marchands uit, toen het parket een onderzoek opende naar belastingontduiking, witwassing, vervalsing en miljoenenfraude met alcohol en tabak. De zaak sleepte uiteindelijk maar liefst zestien jaar aan. Uiteindelijk moest de rechtbank hen in 2012 buiten vervolging stellen. Door het getalm waren veel documenten niet meer leesbaar omdat de inkt vervaagd was. Daardoor liep de Belgische staat als burgerlijke partij 1,5 miljoen euro mis. Ook het volledige kostenpakket van het onderzoek – 174.000 euro – kwam bij de staat terecht.

In 2012 werden de broers buiten vervolging gesteld in een dossier dat 16 jaar had aangesleept. Door het getalm waren veel documenten niet meer leesbaar omdat de inkt vervaagd was

De kans dat het gerecht hun handel en wandel sindsdien is blijven volgen, is dus groot. Vandaag zijn de drie broers vooral gekend door hun eigen cavamerk: Don Jaime. Of de witwaspraktijken waarvan ze nu verdacht worden daarmee gerelateerd zijn, is niet duidelijk. Het parket wilde daar gisteren geen informatie over vrijgeven. In de entourage van de broers klonk het gisteren dat zij geen daders, maar slachtoffers zijn en dat ze “door bepaalde mensen in een wurggreep werden gehouden”. Maar volgens gerechtelijke bronnen wisten de broers zeer goed met welke zaken ze zich inlieten en vormen zij “de cruciale sleutel in een onderzoek dat al meer dan een jaar loopt”.