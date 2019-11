‘Marchand Brother’ veroordeeld voor sociale fraude Mathias Mariën

11u39 0 Oostende De 57-jarige zakenman Armand Marchand uit Oostende is veroordeeld tot een boete van 6.400 euro, waarvan de helft met uitstel, voor sociale fraude. Het arbeidsauditoraat verweet de man dat hij jarenlang werkte, terwijl hij een ziekte-uitkering kreeg. Marchand ontkent met klem.

De zaak gaat al vijf jaar terug. Al die tijd zou Armand onterecht ziekte-uitkeringen gekregen hebben, goed voor 80.000 euro. Al van kindsbeen af kampt de Oostendse zakenman met de zeldzame ziekte van Addison, een aandoening aan de bijnieren. Sinds 1992 ontvangt Marchand een ziekte-uitkering. Alles verliep zonder problemen tot de RVA bij een controle op 23 december 2016 ontdekte dat de man aan het werken was voor zijn onderneming Euro Vending March, die kauwgomautomaten produceert. “De man voerde activiteiten uit, maar bracht de bevoegde instanties daar nooit van op de hoogte”, stelde de arbeidsauditeur. “Het ging niet om kleine activiteiten. Hij was de enige zaakvoerder van een onderneming die een jaarlijkse omzet van meer dan 126.000 euro draait. De verdediging verwijt ons dat het onderzoek niet op rechtmatige wijze werd gevoerd, maar daar zijn wij net wel van overtuigd. We verhoorden zelfs personen die door de beklaagde zelf werden aangevoerd.” Armand Marchand vroeg tijdens de vorige zitting de vrijspraak. “Deze vervolging getuigt van een wereldvreemde houding bij het arbeidsauditoraat”, pleitte zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “Al in 1969 werd een verminderde lichamelijke en geestelijke geschiktheid vastgesteld bij mijn cliënt. Sinds 1992 weten alle diensten dat hij onbezoldigd zaakvoerder (enkel op papier, red.) is. Hij nam enkele telefoons op en reed af en toe eens mee met een werknemer van z’n bedrijf, maar dat noem ik niet werken. Mijn cliënt heeft sinds 1992 altijd in dezelfde situatie verkeerd en dacht nooit dat hij dat moest aangeven. Hij dreigt nu meer dan 80.000 euro te moeten terugbetalen en is ook al twee jaar geschorst van uitkeringen. Deze zaak is simpelweg een gevolg van de heksenjacht op de Marchands.” De rechter ging echter niet akkoord en verklaarde de ten laste leggingen bewezen en veroordeelde de man tot 6.400 euro boete, waarvan de helft met uitstel.