‘Marchand Brother’ Peter (66) voorwaardelijk vrij in onderzoek naar grootschalige witwas: betrapt met sporttas vol zwart geld in bankkantoor Bart Boterman

01 november 2019

19u16 0 Oostende Peter Marchand (66), een van de drie flamboyante ‘Marchand Brothers’ uit Oostende, is donderdag na vier maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Tegen de broers Peter, Rudolf en Armand, tegenwoordig bekend van het cavamerk Don Jaime, loopt een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken. Peter werd in een Brussels bankkantoor betrapt met een sporttas vol zwart geld uit het Verenigd Koninkrijk.

Even terug naar dinsdag 18 juni. Het gerecht valt binnen op locaties in Knokke, Brugge en Oostende, het hoofdkwartier van de Marchand Brothers met onder andere het penthouse bovenaan het Europacentrum. De drie broers worden gearresteerd. Mogelijk nuttige documenten, computers en zes luxewagens waaronder twee Bentleys en twee Maserati’s worden in beslag genomen. Het parket van Veurne was al meer dan een jaar bezig met een onderzoek naar witwas en criminele organisatie en had eindelijk concrete bewijzen om over te gaan tot actie.

Ponden om wit te wassen

Volgens een betrouwbare gerechtelijke bron werd Peter Marchand (66) op heterdaad betrapt met een sporttas vol zwart geld in een Brussels bankkantoor. Ponden uit het Verenigd Koninkrijk om wit te wassen. In de entourage van de broers klonk het dat zij geen daders, maar slachtoffers zijn en dat ze “door bepaalde mensen in een wurggreep werden gehouden”. Maar volgens gerechtelijke bronnen wisten de broers zeer goed met welke zaken ze zich inlieten en vormen zij “de cruciale sleutel in een onderzoek dat al meer dan een jaar loopt”.

Twee dagen na de arrestatie werden Rudolf (66) en Armand (57) Marchand vrijgelaten onder voorwaarden. Dat Peter Marchand volgens het gerecht de draaischijf is en de touwtjes in handen heeft bij de broers, staat buiten kijf. Hij zat tot afgelopen donderdag in voorhechtenis. “Mijn cliënt is vrijgelaten door de Veurnse onderzoeksrechter na het overmaken van het aandelenregister van de vennootschappen, vergelijkbaar met een borgstelling”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. “Hij is opgelucht. Vier maanden voorhechtenis weegt zwaar op een mens van bijna 67 jaar oud. Hij werkt goed mee met het onderzoek”, aldus Van Steenbrugge. “De zaak is zo delicaat dat ik inhoudelijk niets kwijt kan.” Uit verschillende hoeken luidt dat het volk waarmee de Marchand Brothers ‘zaken’ deden in het Verenigd Koninkrijk, geen mensen zijn die je tegen de schenen moet schoppen.

Na 16 jaar buiten vervolging gesteld

In 1996 hadden de broers Marchand al een grote rechtszaak aan hun been. Ze werden beticht van belastingontduiking, witwassen, schriftvervalsing en accijnzenfraude via handel van alcohol en tabak met het Verenigd Koninkrijk. De zaak sleepte maar liefst zestien jaar aan. Uiteindelijk moest de rechtbank hen in 2012 buiten vervolging stellen. Door het getalm waren veel documenten niet meer leesbaar omdat de inkt vervaagd was. Daardoor liep de Belgische staat als burgerlijke partij 1,5 miljoen euro mis. Ook het volledige kostenpakket van het onderzoek – 174.000 euro – kwam bij de staat terecht. De douane en het parket bleven de broers echter steeds nauwlettend in het oog houden. Hopelijk voor justitie bewaart de inkt dit keer wél goed.