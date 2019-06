‘Marchand Brother’ blijft in voorhechtenis voor witwas en criminele organisatie Bart Boterman

21 juni 2019

15u42 0 Oostende De 66-jarige zakenman Peter Marchand uit Oostende blijft minstens een maand langer in voorhechtenis op verdenking van witwassen en criminele organisatie. Dat werd vrijdagmorgen door de Veurnse raadkamer beslist, bevestigt het Veurnse parket.

Het gerecht viel begin deze week binnen bij de drie ‘Marchand Brothers’ - of hoe ze zichzelf noemen - en drie van hun zakenpartners. De zes werden opgepakt en het parket legde tevens beslag op zes luxevoertuigen, waaronder twee Bentleys en twee Maserati’s. De zes werden voor de onderzoeksrechter geleid voor witwassen en criminele organisatie, maar enkel Peter Marchand werd aangehouden. Zijn broers Rudolf en Armand Marchand en de drie zakenpartners zijn nog steeds in verdenking gesteld, maar werden onder voorwaarden vrijgelaten. Het lijkt erop dat Peter Marchand aanzien wordt als de spil van de witwaszaak. Wat de broers en zakenpartners precies ten laste wordt gelegd, is niet precies duidelijk. Walter Van Steenbrugge, advocaat van Peter Marchand, blijft op de oppervlakte. “Gezien het delicate van de zaak, wil ik hier niet verder op in gaan. Ik ben er wel van overtuigd dat het onderzoek mijn cliënt zal vrijpleiten. We zullen echter niet in beroep gegaan tegen de aanhouding”, aldus de korte reactie van de raadsman.

Inkt vervaagd

De broers Marchand werden in 2012 nog buiten vervolging gesteld voor miljoenenfraude met BTW en accijnzen na een onderzoek en proces die liefst 16 jaar aansleepten. Dat gebeurde omdat de inkt van de dossiers door al het getalm vervaagd en onleesbaar was geworden. De Belgische staat liep een claim van anderhalf miljoen euro mis en moest 174.000 euro aan gerechtskosten zelf te bekostigen.

Don Jaime

De broers Marchand, met hoofdkwartier op de bovenste verdieping van het Europacenter in Oostende, zijn momenteel vooral bekend van hun cavamerk Don Jaime. In het verleden waren ze de Belgische licentiehouder van Appeltise, die ze later voor een grote meerprijs doorverkochten aan Coca-Cola. De broers hielden zich eveneens bezig met grootschalige distributie van kansspelautomaten en import- en export van tabak en alcoholische dranken. Binnen een maand komt Peter Marchand opnieuw voor de onderzoeksrechter.