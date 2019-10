“Lachend Kakske en deelsteps konden niet ontbreken” D’Ostendsche Revue maakt zich op voor een weekend vol sketches Leen Belpaeme

17 oktober 2019

09u37 0 Oostende D’Ostendsche Revue is ook dit jaar terug met heel wat sketches over het afgelopen jaar in Oostende. Kunnen daarbij zeker niet ontbreken zijn onder meer de deelsteps. Er is dit jaar maar één weekend met vier voostellingen. De première is op donderdag 31 oktober.

Wie graag eens goed lacht met de Oostendse actualiteit kan in het weekend van 1 november terecht in CC De Grote Post. Dan blikt de ploeg van D’Ostendsche Revue terug op het voorbije jaar. Er komen heel wat thema’s aan bod zoals de elektrische deelsteps, het lachend kakske op het strand en de ridder die gevonden werd in Stene. Door de nieuwe bestuursploeg zullen er ook heel wat nieuwe figuren te zien zijn. “Heel wat beslissingen in de stad zijn rechtstreeks verbonden met de politiek. Het is dan ook logisch dat er heel wat politici aan bod komen. Door de wissel van het schepencollege hebben we enkele nieuwe figuren. Zo komt Charlotte Verkeyn voor het eerst aan bod en de speler die Bart Tommelein vertolkt krijgt een veel grotere rol. We kunnen ook niet iedereen aan bod laten komen. Veel hangt af van de spelers die we hebben en of ze passen voor de personages. Zo hebben Vande Lanotte nooit ‘live’ aan bod laten komen”, licht Rik Labeeuw toe. Hij is al voor de 21ste keer regisseur van de revue. Hij schrijft ook samen met zijn vrouw Katrien Van Brabant het scenario. “Doorheen het jaar selecteren we zo’n 200 items, maar uiteindelijk blijven er zo’n 30 over waar mee aan de slag kunnen om alles aan elkaar te breien.”

Alle info via www.dostendscherevue.be.