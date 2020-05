Kustburgemeesters klaar voor tweedeverblijvers tijdens verlengd weekend: “Er is meer dan genoeg plaats”

Leen Belpaeme Bart Huysentruyt Timmy Van Assche Gudrun Steen Mathias Mariën

20 mei 2020

17u05 0 Oostende Terwijl de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé een bezoek naar de kust op Hemelvaart nog afraadde werd net op de valreep het licht dan toch op groen gezet voor tweedeverblijvers. De kustburgemeesters zijn er echter gerust in.

“Voor wie zijn zomer aan zee wil redden, heb ik maar één advies: blijf er morgen weg”, zo liet Decaluwé optekenen. Hij vreest voor een toeloop naar de kust. De kustburgemeesters zijn er weliswaar geruster in. Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) telt 662 tweedeverblijven in Zeebrugge. Hij verwacht dat de komende dagen een pak volk zal afzakken naar de kustgemeente. “Maar in vergelijking met andere kuststeden is dit een te verwaarlozen aantal. We zullen het in Zeebrugge nauwelijks merken. Het is ook nog niet toegestaan om op het strand te liggen zonnen. Mensen zullen dus wel een wandeling maken, maar daarvoor is het strand uitgestrekt genoeg. Ik voorzie geen problemen.”

Controles

Ook in De Haan is burgemeester Wilfried Vandaele er klaar voor. “Voor mij hoefde het niet per se dat de toelating er al zou zijn voor Hemelvaart, maar als dat straks zo in het Ministerieel Besluit komt, is dat geen probleem en gaan we ons organiseren.” Bart Tommelein is dan weer blij dat de onduidelijke situatie weg is. “We zijn al van eind april klaar voor de tweedverblijvers. We hebben toen al 18 mei als datum naar voor geschoven. Oostende is er dus zeker klaar voor, ook omdat het aantal tweedeverblijvers klein is tegenover het aantal vaste inwoners. We gaan ook niet hypocriet doen. Er wordt niet meer op gecontroleerd, in de praktijk zijn er dus al een aantal. Ik ben blij dat het nu duidelijk is dat iedereen kan komen”, zegt Tommelein. Hij verwacht dat het iets drukker wordt, maar de politie zal toezien op de maatregelen. “Het is mooi weer, er zal dus wel wat volk buiten zijn maar de politie is er op voorzien en zal streng controleren op het naleven van de afstandsregels en samenscholingen. Ik dring er dan ook op aan dat iedereen zich aan de regels houdt.”

Gezond verstand

Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe vertrouwt er op dat mensen zich aan de regels zullen blijven houden. “Ik verwacht geen overrompeling zoals in de zomer. Het zal wel iets drukker zijn, maar ik zie nu ook dat mensen afstand houden op het strand en de tweeverblijvers zullen zich hier ook aan houden. Het is sowieso niet slecht dat we nu eens kunnen testen. Tegen juli zal ons plan dan klaar zijn want dan verwachten we pas de grote toeloop.” In Nieuwpoort werden de nodige voorbereidingen al getroffen. “De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan een uitgebreid veiligheidsplan. Zo brachten we de nodige markeringen en informatieborden aan in onze winkelstraten, op de Zeedijk en op de vele wandel- en fietsroutes. Zo kunnen we alle weggebruikers, ook onze tweedeverblijvers, op een veilige manier laten circuleren. Wij rekenen op het gezond verstand, de discipline en respect van al wie in Nieuwpoort verblijft”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort.

Eindelijk

“Eindelijk”, haalt burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker opgelucht adem. “Ik ben ontzettend verheugd dat Jan Jambon (N-VA) de komst van tweedeverblijvers toelaat. Al een maand vecht ik hiervoor. Hoe dan ook: in Middelkerke is overigens iedereen welkom en mag je zonder pasje, zonder reservatie het strand op.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is ook duidelijk blij. “Koksijde is niet compleet zonder haar tweede verblijvers.” In Knokke-Heist denkt schepen Anthony Wittesaele ook aan de economie. “We zijn zeer verheugd dat ze mogen terugkomen, zeker voor onze economie, waar ze belangrijk deel van uitmaken. We hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en de regels blijft volgen. Het is nu wachten op het Ministerieel besluit wat juist wel en niet mag.”

De kwestie van de tweedeverblijvers zorgde de afgelopen weken voor heel wat heisa, zo merkt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne op. “ Dus, een hele heisa, een halve vaudeville onder burgemeesters, een kwart bijkomende frustraties bij tweedeverblijvers, duust terechte vragen beantwoord en hier en daar een advocaat die er beter is van geworden ... om dan uiteindelijk luttele dagen later dan gevraagd door de kustburgemeesters, de tweedeverblijvers hun eigendom te laten herontdekken. Ik ben verdorie content in de plaats van de tweedeverblijvers. ‘t Is nunder gejeund.”