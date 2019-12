“Kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken om mensen met een beperking welkom te heten” Leen Belpaeme

04 december 2019

13u37 0 Oostende In Oostende is een nieuwe sensibiliseringscampagne gestart om extra aandacht te vragen voor een toegankelijk stadscentrum. Schepen Hina Bhatti (Open VLD) ging daarom langs bij enkele handelaars samen het de Bijzondere Oostendenaars. Terwijl Christophe een hulphond meebracht om handelaars er op te wijzen dat de hulphonden overal moeten toegelaten worden, leerde Niels de handelaars enkele simpele begroetingen in gebarentaal. Bij Deweert Sport leerden ze maar wat graag enkele woordjes om hun vaste klant voortaan te begroeten.

“Goedemorgen”, toont Niels. Via een tolk leert hij enkele begroetingen aan de verkoopster in Deweert Sport. Ze kent Niels al omdat hij hier vaak binnenspringt. “Meestal schrijven we alles op zodat we hem zo goed mogelijk kunnen helpen. Het is wel leuk om voortaan met een simpele begroeting hem te kunnen verwelkomen.” De winkel is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar schepen Hina Bhatti wil met een nieuwe campagne de handelaars warm maken om met kleine ingrepen alle mensen met een beperking te ontvangen. “Het moeten niet altijd grote investeringen zijn, soms kunnen eenvoudige ingrepen al een groot verschil maken voor mensen met een beperking zoals een helling voor de ingang of mensen begeleiden naar een vrije plaats.”

Bijzondere Oostendenaars geven tips

De schepen laat zich al even begeleiden door bijzondere Oostendenaars met een beperking om tips te geven. Ze bezochten samen drie handelaars om tips te geven. Christophe Hubrechsen werkt bij het Stadsbestuur en laat zich begeleiden door de assistentiehond Oilily. De hond werd ter beschikking gesteld door de Vrienden der Blinden, die de campagne van de schepen ondersteunen. De bedoeling is om een poster te verspreiden bij de handelaars met de slogan, ‘Mijn hond, mijn ogen, die komen overal met mij mee’. Via een QR code kom je op hun facebookpagina terecht. “Via de affiches kunnen handelaars aantonen dat iedereen welkom is in hun zaak ongeacht welke beperking dan ook. Het gaat ook om mensen met een auditieve beperking of autisme. Zulke kleine gebaren zoals enkele woordjes gebarentaal tonen dat mensen welkom zijn. Het neemt de drempelvrees weg.” Niels was dinsdagmiddag ook aanwezig in de inkomhal van het stadhuis om samen met een tolk bezoekers te verwelkomen.

Schepen Hina Bhatti bezocht nog het werk van bijzondere Oostendenaar Stephie. Zij heeft autisme en moest lang zoeken naar werk. “Ze werkt nu bij het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Het is een mooi praktijkvoorbeeld van hoe mensen met autisme door wat extra ondersteuning en begeleiding kunnen tewerkgesteld worden.”

De stad wil in de toekomst nog infomomenten organiseren over hoe je de toegankelijkheid kan vergroten.