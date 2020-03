“Kan mijn verhuis nog doorgaan?” Lokale politiezones krijgen tientallen telefoontjes met vragen over coronavirus Timmy Van Assche

19 maart 2020

15u38 0 Oostende Bij verschillende politiezones lopen er opvallend veel telefoontjes binnen met allerhande praktische vragen over het coronavirus. En dat is écht niet de bedoeling. De lokale besturen roepen dan ook op om voor niet-dringende hulp de speciale lijn 0800/14.689 of plaatselijke initiatieven te contacteren.

“De politie, uw vriend”, het is een boodschap die velen dezer dagen letterlijk nemen. Té letterlijk. Bij verschillende politiediensten en -zones lopen er tientallen telefoontjes binnen die niks met politiehulp te maken hebben. Het gaat over praktische vragen over het coronavirus en voorzorgsmaatregelen. Enkele voorbeelden: ‘Mag ik mijn lief ophalen aan het station’, ‘kan mijn geplande verhuis nog doorgaan’ of ‘mag ik mijn kind ophalen bij m’n ex’. Vragen waar de politie zelf vaak onmogelijk een antwoord op kunnen geven. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) en zijn ambtscollega’s doen daarom een oproep. “Bel voor praktische vragen met betrekking tot het coronavirus niét naar de politie”, is het devies duidelijk. Zo is er het algemeen informatienummer van de FOD Volkgsgezondheid, waar allerlei vragen beantwoord kunnen worden via het gratis nummer 0800/14.689. Er is ook de website www.info-coronavirus.be.

Verschillende steden en gemeenten hebben ook een zogenaamde sociale noodlijn of algemeen infonummer geopend, waar je tijdens de kantooruren terecht kan.

De Haan: 059/24.21.00

Bredene: 059/33.97.97

Oostende: 059/25.85.85

Middelkerke: 059/31.31.31 (algemene info) en 059/31.99.59 (hulplijn)

Koksijde: corona@koksijde.be

Nieuwpoort: 058/22.44.05

De Panne: 0800/14.689

Gistel: 0800/14.689

Oudenburg: 059/56.84.20 (algemene info) en 059/40.19.95 (specifieke hulp of zorg)

Ichtegem: 059/34.11.23

Koekelare: 051/58.92.01

Kortemark: 0472/18.92.77 (tussen 8 en 20 uur) en 051/56.81.21 (dienstverlening)

Veurne: 058/33.55.00.

Diksmuide: 051/79.30.00

Houthulst: 0497/70.71.43

Lo-Reninge: 0800/14.689

Alveringem: 058/28.88.81 en 0494/41.92.30

Torhout: 050/89.36.53

Bruggen: 050/44.80.00