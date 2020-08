Exclusief voor abonnees “Islamieten, parasieten” Racistische slogans te horen tijdens ‘mars tegen straffeloosheid’ in Oostende Leen Belpaeme

30 augustus 2020

16u35 344 Oostende Ondanks een verbod om samen te komen verzamelden zondagmiddag heel wat mensen op het stationsplein voor een mars door Oostende. De deelnemers wilden naar eigen zeggen hun bezorgdheid tonen over het geweld van afgelopen zomer aan de kust. Alhoewel het volgens initiatiefnemer Luk De Gent geen extreemrechtse betoging was, vielen toch heel wat slogans te horen die weinig aan de verbeelding overlaten, zoals “eigen volk eerst” en “islamieten, parasieten”.



De vechtpartij in Blankenberge inspireerde Oost-Vlaming Kurt De Gent om de gesloten Facebookgroep ‘Met de trein naar Oostende’ op te richten. Ondertussen zijn al meer dan 5.000 mensen lid van de groep. Daar werd opgeroepen om zondag naar Oostende te komen voor een ‘mars tegen straffeloosheid’. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) had de samenkomst verboden omdat die in strijd zijn met de coronamaatregelen. De actievoerders verzamelden aan het station, waar ook de politie massaal aanwezig was. Toch werd in overleg met de initiatiefnemers niet ingegrepen. Volgens tellingen van de politie liepen 270 mensen mee langs de Visserskaai en de zeedijk tot aan de Wellington Hippodroom, daar keerden ze terug richting station. Het werd niet altijd even nauw genomen met de coronamaatregelen. Het grootste deel van de deelnemers droeg wel een mondmasker. Onderweg kregen politie en redders steevast applaus. Het bleef onderweg rustig. Ter hoogte van het Klein Strand werd in overleg met de politie beslist om op te splitsen. “Drink nog een pintje, maar hou het rustig”, was het advies.

Volgens initiatiefnemer Luk De Gent was een neutrale actie waarbij bezorgde burgers gewoon willen vragen waarom onschuldige mensen aangevallen worden. Hij was op voorhand boos over de stempel van een extreemrechts initiatief maar onderweg vielen enkel slogans te horen als ‘Eigen volk eerst’, ‘linkse ratten’ of racistische leuzen als ‘islamieten, parasieten’. “Ik kan niet veel doen aan die slogans. Er was gevraagd om geen vlaggen mee te brengen en dat is ook gebeurd. We wilden vooral tonen aan de redders en politiemensen dat ze er niet alleen voor staan. Ik was na de vechtpartij in Blankenberge zo gedegouteerd over de gang van zaken. Mensen zijn bezorgd en bang om naar de kust te komen. Dat wilden we vooral laten horen.”

Ook de politie bevestigt dat alles rustig is verlopen. Na de mars verspreidden de deelnemers zich over de stad. De politie bleef daarbij alert voor mogelijke problemen. Voorlopig is alles nog rustig. “Iedereen heeft zijn best gedaan. We merkten ook heel wat medewerking vanuit de kant van de deelnemers”, zegt korpschef Philip Caestecker.