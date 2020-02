“Ik verdien geen 600.000 euro”, naamgenoot zorgt voor verwarring bij mandatenlijst Wouter De Vriendt (Groen) Leen Belpaeme

14 februari 2020

09u53 0 Oostende De lijst van het Rekenhof met een overzicht van de mandaten en de verdiensten van de politici in ons land kan soms ook eens voor verwarring zorgen.

Zo kan je bij Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger voor Groen en gemeenteraadsvoorzitter in Oostende ook een inkomst van 600.000 euro zien staan als lid van de Raad van Bestuur bij NV Dexia. Een behoorlijke som voor een lid van een partij die pleit voor decumul en totale transparantie rond mandaten van politici. Wouter De Vriendt, de politicus kan er hartelijk om lachen als we hem contacteren. “Wouter Devriendt is een naamgenoot die in het bankwezen werkt”, legt de Oostendenaar dan ook uit. “Ik verdien voor alle duidelijkheid geen 600.000 euro.” De naamgenoot heeft wel al eens voor commotie gezorgd. “Er is in een Franstalige krant al eens een artikel verschenen met een grote foto van mij omdat ik zo veel geld zou verdienen.” Als volksvertegenwoordiger kreeg hij in 2018 wel 133.281, 10 euro bruto plus nog eens twee keer een bedrag tussen 1 en 5000 euro voor zijn taak als gemeenteraadslid en bestuurslid in een autonoom gemeentebedrijf in Oostende.