“Ik kreeg tranen in m’n ogen toen ik de foto’s van die kinderen zag”: procureur vordert 2 jaar cel voor man die kinderporno verspreidde Siebe De Voogt

14 september 2020

13u51 6 Oostende Een 67-jarige Brit uit Oostende riskeert een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. De procureur was tijdens haar requisitoir bikkelhard voor D.A. “Ik kreeg tranen in m'n ogen toen ik de beelden van die kinderen zag. Het is walgelijk”, haalde ze uit.

De federale politie kreeg vorig jaar verschillende meldingen uit de Verenigde Staten over bestanden met kinderporno die waren verspreid via een chatbox vanop een Belgische computer. Via het IP-adres konden speurders D.A., een 67-jarige Brit, identificeren als de eigenaar. De man woont sinds 1996 alleen op een appartement in Oostende. Tijdens een huiszoeking stelde de politie vast dat D.A. via Google liefst 263 opzoekingen deed naar kinderporno. Volgens het parket bleek uit de zoekopdrachten duidelijk z'n interesse voor minderjarige kinderen.

Vrijgelaten

Tijdens z'n verhoor bekende de Brit “uit nieuwsgierigheid” websites met kinderporno te bezoeken. Hij bekende ook beelden te verspreiden. “Hij had naar eigen zeggen een seksuele interesse voor kinderen, maar niet in seksueel contact met hen”, stelde procureur Céline d’Havé. “De beklaagde deed het af als de normaalste zaak van de wereld.” Na het verhoor mocht D.A. beschikken, maar kort nadien stootte de politie tijdens een tweede huiszoeking op nieuwe zoekopdrachten die de man had gemaakt op z'n notebook. De onderzoeksrechter vond het welletjes en besliste hem op 28 maart vorig jaar aan te houden. Een maand later werd D.A. vrijgelaten onder voorwaarden. Hij verscheen maandagmorgen dan ook als een vrij man voor de rechter.

Het is door zo’n mannen dat wereldwijd kinderen worden misbruikt. Ik ben zelf moeder van jonge kinderen en had tranen in m'n ogen bij het bekijken van de beelden. Ik ben heel erg boos Procureur Céline d’Havé

Tranen

De procureur vorderde 2 jaar cel voor D.A., grotendeels gekoppeld aan voorwaarden. “Het ging om foto’s van erg jonge kinderen”, stelde ze. “De angst was in hun ogen af te lezen. De beklaagde kickt daarop en dat is walgelijk. Het is door zo’n mannen dat wereldwijd kinderen worden misbruikt. Ik ben zelf moeder van jonge kinderen en had tranen in m'n ogen bij het bekijken van de beelden. Ik ben heel erg boos.”

De verdediging drong bij de rechter aan op de gunst van de probatie-opschorting. “Mijn cliënt wilde zelf behandeld worden voor z'n problemen en zet die behandeling nog altijd verder”, pleitte de advocate van D.A. “Hij heeft snel een kans gekregen om vrij te komen en heeft die met beide handen gegrepen. Ik denk overigens niet dat we hier met een kernpedofiel zitten. Mijn cliënt is nooit eerder veroordeeld.”

Vonnis op 12 oktober.