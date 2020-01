“Ik heb haar altijd graag gezien” Stalker die woning ex in brand stak, riskeert 10 jaar cel Cedric Matthys

15 januari 2020

16u30 2 Oostende Filip S. is woensdagmiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De 52-jarige Oostendenaar stak begin juni 2018 de woning van zijn ex-vriendin in brand. Het huis werd onbewoonbaar verklaard. “Ik ben alles kwijt”, schreeuwde het slachtoffer uit.

“Het is goed dat er leuningen aan mijn stoel zitten of ik was eraf gevallen.” Procureur Peter De Smet kon woensdagmiddag niet begrijpen waar Filip S. het lef haalde om beroep aan te tekenen. De 52-jarige Oostendenaar kreeg in juni vorig jaar vier jaar cel voor brandstichting. Na jaren van stalking stak S. de woning van zijn 49-jarige ex-vriendin in brand in de nacht van 1 op 2 juni 2018. Hij goot een busje benzine door de gleuf van de brievenbus en stak het goedje in brand. De woning in de Duivenhokstraat in Oostende liep zware brandschade op. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.

Krokodillentranen

Het Openbaar Ministerie vordert in beroep tien jaar celstraf. “Ik zie dat u weent”, zei procureur Peter De Smet tegen de beklaagde, “maar dat zijn volgens mij krokodillentranen. Uw ex-vriendin heeft niks meer. U heeft haar eerst jaren gestalkt, daarna haar nieuwe vriend geslagen en uiteindelijk haar woning in brand gestoken. Ze heeft in tussentijd nog geen cent gezien. U heeft een kronkel in uw hoofd waar ik bijzonder bevreesd voor ben. Die vier jaar in eerste aanleg vind ik om mee te lachen. Tien jaar is voor mij een absoluut minimum.”

Vals alibi

Naast Filip S. stond woensdagmiddag ook B. K. terecht. Voor deze 33-jarige man uit Oudenburg vraagt het Openbaar Ministerie 5 jaar cel. K. werd in eerste aanleg vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, maar was volgens het Openbaar Ministerie het brein achter het plan. Niet alleen verschafte K. Filip S. een alibi dat later vals bleek. Ook zou hij S. de benzine gegeven hebben en testten ze samen het goedje uit, wat K. tot op vandaag ontkent. “Ik heb Filip een vals alibi gegeven, maar over plannen om brand te stichten had ik nog nooit gehoord”, zei hij in eerste aanleg.

Verontschuldigingen

S. zit vandaag vast in de gevangenis van Brugge. Hoewel hij bij een eerder voorwaardelijke vrijlating het contactverbod schond, hoopt hij alsnog op een straf met probatievoorwaarden. “Ik vind het verschrikkelijk wat ik gedaan heb”, zei hij. “Ik heb mijn ex-vriendin altijd graag gezien en weet niet wat mij bezielde. Ik wil mij verontschuldigen voor wat het waard is.”

Of deze uitleg volstaat, weten we op 12 februari. De ex-vriendin van Filip S. hoopt alvast op gerechtigheid. “Weet je wel wat dat is je woning verliezen?”, schreeuwde de dame in de rechtszaal naar de man. “Ik ben alles kwijt”. Verder liet de vrouw verstaan te vrezen voor de dag dat S. weer vrijkomt. Door de stalking verschool de dame zich een tijdje in de Ardennen. “Van zodra Filip de cel mag verlaten, zit hij weer achter mij aan. Dat garandeer ik je.”