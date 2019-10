“Ik had het gewonnen op de kermis”: man heeft opvallende uitleg klaar voor mes van 20 centimeter in z’n achterzak Siebe De Voogt

01 oktober 2019

15u21 4 Oostende Een 43-jarige Oostendenaar had dinsdagmorgen een opvallende uitleg klaar voor een mes van liefst 20 centimeter lang dat vorig jaar in z’n achterzak zat. “Ik had het kort voordien gewonnen op de kermis”, vertelde Mike C. aan de rechter.

Mike C. (43) is geen onbekende voor het gerecht. De Oostendenaar liep al verschillende veroordelingen op voor onder meer verboden wapendracht. Z’n veroordelingen brachten hem niet tot inkeer, want op 29 oktober vorig jaar liep C. opnieuw met een wapen rond in Oostende. Opvallend genoeg sprak de man die dag zélf de politie aan op straat. “Mijn hond is weggelopen. Kunnen jullie me helpen?”, vroeg hij aan de agenten. Toen C. wegwandelde, zagen ze een mes van liefst 20 centimeter in z’n achterzak zitten. De man weigerde verhoorde te worden, maar diste dinsdagmorgen voor de rechter dan toch een uitleg op. “Ik had het mes kort voordien gewonnen op de kermis”, vertelde hij. In het verleden kwamen al gelijkaardige zaken voor de rechtbank, maar in die dossiers ging het telkens om een klein mesje. De rechter stelde zich dan ook vragen bij het verhaal van Mike C. “Volgende keer heb je een schaar mee en kom je van de kapper zeker?”, reageerde hij gevat. Het parket vorderde een effectieve celstraf voor de Oostendenaar. Vonnis op 5 november.