‘Hotel Marcel’ opent deze zomer in Oostende: Vanthilt babbelt met BV’s in online talkshow Timmy Van Assche

22 juni 2020

16u12 0 Oostende Oostende geeft Marcel Vanthilt vanaf 29 juni opnieuw een eigen talkshow. In ‘Hotel Marcel’ ontvangt de gastheer wekelijks Oostendse ambassadeurs, onder wie Barbara Sarafian en Katja Retsin, in de stijlvolle bar Et Alors. Vanaf 29 juni is er elke maandag een aflevering te bekijken op de Facebook- en Instagrampagina van Visit Oostende.

Tijdens acht afleveringen praten BV’s - onder wie actrice Barbara Sarafian, kok Dagny Ros Asmundsdottir en presentatrice Katja Retsin - openhartig over hun laatste projecten en uiteraard ook over hun liefde voor de stad. Vanthilt zal ‘Hotel Marcel’ presenteren vanuit bar Et Alors, op de hoek van de Vlaanderenstraat en de zeedijk.

Elke aflevering telt ook enkele vaste rubrieken. Zo neemt acteur Rik Verheye je via ludieke reportages steeds mee om de zomer in Oostende te ontdekken. De melodieuze Isolde Lasoen brengt dan weer wekelijks een ode aan een song over de stad met een unieke cover. Ook kleinere reportages over winkelen, de verborgen parels van de stad komen aan bod.



“Met ‘Hotel Marcel’ willen we wekelijks inspireren en goesting geven om naar Oostende te komen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “We zijn als stad steeds op zoek naar nieuwe en goede manieren om te communiceren. Deze online talkshow zet Oostende de hele zomer in de kijker.”

‘Hotel Marcel’ is vanaf 29 juni elke maandag om 20.30 uur te bekijken via de Facebook- en Instagrampagina van Visit Oostende.