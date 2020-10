“Hij werd verplicht z’n eigen uitwerpselen op te eten”: man riskeert 2 jaar cel voor mensonterende behandeling van huisgenoot Siebe De Voogt

13u45 0 Oostende Een hallucinant dossier. Zo kan de zaak tegen een 46-jarige Oostendenaar gerust genoemd worden. L.V. riskeert 2 jaar cel voor de mensonterende behandeling van z’n 65-jarige huisgenoot. De man werd vier jaar lang geslagen en geschopt. “Het slachtoffer werd zelfs gedwongen om z’n eigen uitwerpselen op te eten", stelde de procureur.

De Oostendse politie werd op 6 februari dit jaar naar de Korenbloemstraat in Stene bij Oostende geroepen. Een vrouw had er haar buurman op straat aangetroffen. “De man leek in paniek en was gewond aan z’n gezicht", vertelde de procureur. “Hij bloedde uit z'n neus en mond en deelde mee dat hij door z'n huisgenoot was geslagen. Het slachtoffer was 65 jaar, maar had volgens de politie een schijnbare leeftijd van 80 jaar. Hij was extreem mager, had een onverzorgd uiterlijk en droeg vuile kledij.”

Hij sleepte hem aan zijn haren over de grond en verplichtte hem zelfs eens zijn eigen uitwerpselen op eten, toen hij niet tijdig op het toilet geraakte Procureur

Het slachtoffer had z'n huisgenoot vier jaar eerder in huis genomen. L.V. was dakloos en zou in ruil voor z'n onderkomen het huishouden op zich nemen. De situatie liep evenwel compleet uit de hand. Zowel L.V. als het slachtoffer dronk de hele dag door. De beklaagde begon zijn huisgenoot al snel slagen te even. “Hij sleepte hem aan zijn haren over de grond en verplichtte hem zelfs eens zijn eigen uitwerpselen op eten, toen hij niet tijdig op het toilet geraakte. Het was hallucinant.”

Volgens het parket kwam een eerste melding van problemen al op 3 augustus 2016 binnen bij de politie. L.V. werd uiteindelijk op 6 februari dit jaar opgepakt. Pas tijdens een tweede verhoor gaf hij toe dat hij het slachtoffer meermaals geslagen had. Hij zou hem ook eens buiten in de kou hebben laten staan.

Frustratie

Het parket vervolgde L.V. vrijdagmorgen voor slagen en verwondingen en mensonterende behandeling. De man hangt 2 jaar cel boven het hoofd. Zijn advocaat drong aan op een straf, gekoppeld aan voorwaarden. “Deze feiten hadden nooit mogen gebeuren", pleitte hij. “Mijn cliënt is bereid om elke voorwaarde die hem opgelegd wordt, strikt te volgen. Hoe dit is kunnen gebeuren? Hij begon zich steeds meer te ergeren aan het gebrek aan hygiëne bij het slachtoffer. Zijn frustratie is uitgemond in slaan en schoppen. Mijn cliënt heeft daar bijzonder veel spijt van. Hij betwist wel dat hij die man dwong zijn eigen uitwerpselen op te eten. Het slachtoffer deed geregeld zijn behoefte in huis. Hij dwong hem het boeltje op te kuisen, maar droeg nooit iets anders op.” Vonnis op 6 november.