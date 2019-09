“Het rookvrije Nieuwe Strand heeft niet veel uitgehaald” Leen Belpaeme

20 september 2019

13u30 0 Oostende De strandhelden haalden deze zomer 11.675 liter afval van het strand van Oostende. Ze konden daarvoor rekenen op 849 vrijwilligers. De cijfers lopen daarmee gelijk met de eerste zomer waarin de Strandhelden elke avond op pad gingen om afval te rapen. De Proper Strand Lopers zien geen positief effect op het Nieuwe Strand, het conceptstrand waar de stad onder meer een rookvrije zone wilde uittesten.

De strandhelden hebben voor het tweede jaar op rij elke zomeravond een stuk strand in Oostende opgeruimd. Nu de zomer voorbij is hebben ze een uitgebreide evaluatie opgemaakt. Daarin komen ze onder meer tot de conclusie dat de testzone van de stad weinig heeft uitgehaald. “We zijn optimistisch, maar de uitwerking kan beter. Zo voldeed de signalisatie niet. We deden regelmatig bevragingen en meestal was niemand zich bewust dat er iets anders was op dit stuk strand. De opvolging en onderhoud van de nieuwe infrastructuur bleek gebrekkig. De aangebrachte signalisatie was vanaf eind juli onleesbaar. De drinkfontein was quasi non-stop verstopt en werd vooral gebruikt om badkledij te spoelen. Een daling in hoeveelheid rokers en peuken op het rookvrijstrand lijkt ons verwaarloosbaar. Er was geen enkele zichtbare handhaving. We mogen ook met zekerheid zeggen dat afval scheiden op het strand niet heeft gewerkt.”

Drie keer meer afval op warme dagen

De analyse is ook terug te vinden in de cijfers. Het afval dat opgeruimd werd ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Het weer speelt wel een bepalende factor. “Op de warmste dagen ruimden we twee derden van het totale volume in juli. Volgens onze statistieken veroorzaakt temperaturen boven 25 graden een opstoot van minimaal factor 3 tegenover het gemiddelde”, legt Tim Corbisier uit van de Proper Strand Lopers.

Handhaving is een doeltreffende en noodzakelijke pijler om deze problematiek adequaat te kunnen aanpakken. Tim Corbisier

Toch ziet de organisatie wel een effect van hun sensibiliserende aanpak. “We hebben dit jaar met het verzamelde afval een stranddorp gebouwd. We merkten een enorme interesse. Op topdagen werd er gemiddeld elke minuut een foto genomen door voorbijgangers van de buizen, ondertussen gevuld met 30.000 peuken, strandspeelgoed, blikjes, visserijafval en vuurwerkafval. We merkten ook dat mensen de kokers spontaan begonnen aanvullen en gevonden zwerfvuil of sigarettenpeuken aanvulden. We hebben op dat gebied een grote stap gemaakt en met #destrandhelden een basisconcept dat we op punt kunnen zetten.”

Statiegeld

De organisatie blijft erbij dat afval opruimen slechts een druppel op de hete plaat is. “We zijn overtuigd dat er dit jaar in zijn totaliteit meer zwerfvuil werd achtergelaten op het strand maar er veel meer werd opgeruimd. We kunnen enkel concluderen dat het huidig inzamelsysteem van afval faalt. Statiegeld op PET en blik zou tot 60 procent van het afval op topdagen vermijden. Mensen nemen het dan ook echt terug mee naar huis. Er zijn nog mogelijkheden naar volgend jaar toe via het informeren van dagjestoeristen via sensibiliseringsborden in het station of aan de dijk. Ook handhaving is een doeltreffende en noodzakelijke pijler om deze problematiek adequaat te kunnen aanpakken.”