“Het Hazegras leeft” Wijkwerking stelt evenementen voor met optreden van Stan van Samang Leen Belpaeme

25 juni 2019

11u28 0 Oostende De wijk Hazegras en de wijkwerking leeft nog altijd en dat bewijzen ook de vier evenementen die de komende maanden op het programma staan. Eind juli is er eerst Hazegras Zomert met Place du tertre en in september komt Stan van Samang naar de wijk net voor het Kleinkunstfestival en het Nationaal muziekfestival Oostende.

Voor de achtste keer wordt er Place du Tertre georganiseerd op 27 en 28 juli met 30 kunstenaars die verzamelen op een kunstenplein onder curatorschap van Redgie Van Troost. Er is daarnaast ook een brocante markt met 120 standhouders, een culinaire foodmarkt met 25 deelnemers en muziek van ondermeer Joe Mullen en de Melody Makers Oostende. In september is de volgende afspraak met Stan van Samang. “De zanger wil enkel intieme locaties aandoen voor zijn concertreeks Op de schoot. Wij hebben hier toch al onze tent klaarstaan voor het Kleinkunstfestival en hebben hem daarom uitgenodigd naar het Hazegras”, licht Niko Geldhof toe. Er zijn 400 plaatsen. Op 28 september is er tussenin nog het Nationaal muziekfestival Oostende met optredens van 7 muziekbands uit ondermeer Oostende, Namen, Hasselt, Ath en Gent. Om 18 uur is er die dag ook een BBQ voor het 50-jarig bestaan van de Orde van de Wulloks met optredens van Marcell en Stoffel. Op 29 september is er dan de 12de editie van het Ethias Kleinkunstfestival met traditioneel om 12 uur Willem Vermandere. “We hebben ook een jong talent uit De Haan op het programma staan met Meermens. We willen niet enkel oudere artiesten plaatsen en geven nu ook jong talent een kans. Hij staat naast Buurman, Augustijn, Rick De Leeuw en De Verdammte Spielerei op de affiche.”