“Er zijn heel wat vooroordelen rond mensen in armoede” Leen Belpaeme

07 augustus 2019

15u50 13 Oostende Deze week zijn er tijdens TAZ vier avonden in vier verschillende Oostendse wijken, rondom het thema armoede en ongelijkheid: met heerlijk eten, livemuziek, ontmoetingen, verdieping en de theatervoorstelling RONJA. Vrijdag komt Lieve Bohy als ervaringsdeskundige van het Sociaal Huis in Oostende langs. Ze brengt er een dagboekgesprek met haar tandempartner Nathalie Andries.

Lieve werkt ondertussen al 3,5 jaar voor het Sociaal Huis in Oostende als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Ze helpt bij het beleid en geeft tips vanuit haar ervaring. Vorig jaar ontwikkelden Lieve en Nathalie samen een dagboekgesprek. Ze vertellen over hun leven van de geboorte tot het krijgen van kinderen en tonen zo welke keuzes je kan maken. “Vooral de grote verschillen komen in het dagboekgesprek naar boven”, duidt opbouwwerker Nathalie Andries. “Zo was ik heel gewenst. Er werd uitgekeken naar mijn geboorte. Er werden foto’s genomen en een geboortekaart.” Bij Lieve liep dat helemaal anders. “Ik was absoluut niet gewenst en woonde tot aan mijn drie maanden in een weeshuis. Er zijn geen foto’s van mij als baby en geen enkel aandenken aan de gebeurtenis.” De start in het leven is voor de twee vrouwen al onmiddellijk een groot verschil. “We praten over wonen, werk, relaties, kinderen en lichten zo toe hoe bepalend keuzes zijn in je verdere leven. Het is niet de bedoeling dat je op het einde van de avond medelijden hebt. We willen vooral aantonen dat het soms een groot verschil kan maken om op het juiste moment de juiste mensen tegen te komen. In de hulpverlening noemen we dat de helden.” Voor Lieve was dat de huisarts. “Op een moment waarop ik het niet meer zag zitten heeft de huisarts goed naar mij geluisterd en gezocht naar mogelijkheden. Zo kon ik aan de slag in de sociale tewerkstelling en dat was een kantelpunt voor mij. Soms zie je zelf geen uitweg meer maar als er dan iemand is die de moeite neemt om te luisteren en te helpen kan je soms wel verder geraken.” Die ervaring gebruikt Lieve nu in haar werk. En de meerwaarde zit soms in kleine dingen. “Er staat hier nu bijvoorbeeld iemand in de wachtzaal om mensen de weg te wijzen. Het alternatief is een onpersoonlijk bakje. Je moet je inbeelden dat als mensen hier voor de eerste keer binnenwandelen op zoek naar hulp dat ze een drempel moeten nemen. Als er dan iemand is die ze letterlijk op weg kan helpen, dan kan dat ook een groot verschil maken”, vertelt Lieve.

Met hun deelname aan Ronja hopen ze enkele clichés de wereld uit te helpen. “Er zijn altijd vooroordelen. Zo gaan mensen er vaak van uit dat als je werk hebt, je niet arm meer bent. Ik heb nu werk, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer in armoede leef. Mensen gaan heel vaak op het uiterlijk af, maar je kan niet aan iemand aflezen hoe zijn situatie is. Armoede is ook meer dan het tekort aan financiële middelen. Sommige mensen zijn sociaal geïsoleerd. Als je een beperkt budget hebt is het immers ook moeilijk om activiteiten te doen en zo beland je in een vicieuze cirkel.”

Tijdens het project wordt bewust een mix van gewone theaterbezoekers en mensen die leven in armoede gemaakt. “Er zijn omgekeerd ook vooroordelen. Zo denken mensen in armoede vaak dat andere mensen zich alles kunnen permitteren, terwijl iedereen zijn problemen heeft. Vaak zijn die ook hetzelfde als het bijvoorbeeld over kinderen gaat. Een inkijk in elkaars wereld kan het wederzijds begrip enkel verbeteren”, besluiten Nathalie en Lieve.