‘Er was eens’ een sprookjespark dat elk jaar veel gezinnen lokt Leen Belpaeme

27 oktober 2019

09u29 0 Oostende Toerisme Oostende mikt tijdens de herfstvakantie op gezinnen die enkele dagen vakantie willen doorbrengen in eigen land. In het Leopoldpark wordt daarom al enkele jaren een sprookjeswereld gecreëerd voor kinderen en de formule van ‘Er was eens’ blijft een succes.

De kinderen kunnen zich amuseren tijdens knutselworkshops en zo onder meer een zwaard, een kroon of een toverstaf knutselen. Er is ook een klei atelier, een verteltheater, straatacts en theatervoorstellingen. Een gratis kindermolen, een doolhof, een verkleedhoek en een schminkstand en een warme wafel maakt de ervaring voor de kindjes helemaal af. Het sprookjespark is elke dag open tot en met 31 oktober van 14 tot 18 uur. Op donderdag 31 oktober kan je tussen 18 en 20 uur nog terecht in het park voor een nocturne. Alle activiteiten zijn gratis, er kan niet gereserveerd worden.

Oostende mikt tijdens de herfstvakantie op gezinnen met ook nog de expo de Spiekpietjes in het Fort Napoleon en de Oktoberfoor in de binnenstad.