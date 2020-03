‘Energiek met meester Nick’, leerkracht streamt oefeningen voor kinderen Leen Belpaeme

16 maart 2020

16u38 33 Oostende In tijden van quarantaine is het belangrijk om te blijven bewegen, daarom is Movement vzw gestart met ‘Energiek met meester Nick’. De leerkracht zal dagelijks een halfuurtje oefeningen tonen voor kinderen, live op Facebook.

Nick Vanhaecke is zelf leerkracht Lichamelijke Opvoeding in een lagere school en vindt het heel belangrijk dat kinderen blijven bewegen, daarom streamt hij dagelijks een half uurtje oefeningen voor kinderen vanuit zijn living. “Gisteren was de eerste keer en het was toch een succes, de vele positieve berichten achteraf zijn alleen maar een motivator om verder te doen. De oefeningen worden aangeboden met materiaal dat kinderen thuis kunnen vinden waardoor de drempel om deel te nemen heel laag is”, vertelt Nick. Tijdens de eerste sessie waren er al een 50-tal mensen die keken. “De video’s blijven staan waardoor ook veel mensen het pas later hebben gedaan.” Nick wil zijn initiatief elke dag volhouden. “Ik heb een schema doorgekregen waardoor ik niet elke dag naar school moet. Zeker nu ook de speelpleintjes gesloten zijn zal het ook zeker nodig zijn om inspiratie te bieden aan mensen die hun kroost willen laten bewegen.”

Vzw Movement

Vzw Movement kwam tot stand door 3 gepassioneerde leerkrachten die besloten hun krachten te bundelen. “Onze missie is zoveel mogelijk mensen aan het sporten brengen. Daarom zijn we een jaar geleden begonnen met crawl lessen voor volwassenen en privé zwemlessen voor kinderen. Deze 2 reeksen liepen heel vlot waardoor we besloten ook in te zetten op andere domeinen. We kozen om als eerste in te zetten op sport na school, zo kunnen ouders een uurtje later hun kinderen ophalen en weten ze dat kwalitatief gesport hebben.”

De filmpjes zijn dagelijk om 17.30 uur te zien op de facebookpagina van Movement Vzw.