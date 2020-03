“Eerst verwittiging, dan proces-verbaal": niet alle kappers, krantenwinkels en handelszaken hielden zich aan weekendverbod, eentje weigerde zelfs compleet Bart Boterman

15 maart 2020

17u17 34 Oostende In Oostende waren zaterdag en zondag toch nog enkele kappers, krantenwinkels en tabakszaken open ondanks het weekendverbod. Ook een handelaar in motorhomes sloot de deuren niet. “Omdat de richtlijnen eerst onduidelijk waren voor kappers en krantenwinkels, is zaterdag en zondagmorgen nog met verwittigingen gewerkt. Vanaf zondagmiddag kreeg de politie de opdracht om te verbaliseren. Een uitbater van een krantenwinkel weigerde nog steeds te sluiten, dus hebben we dat met politie-eenheden moeten doen”, zegt burgemeester Bart Tommelein(Open Vld).

De federale maatregelen schrijven voor dat winkels en handelszaken die geen voeding verkopen moeten sluiten in het weekend. “Bij de kappers was er eerst onduidelijkheid na tegenstrijdige informatie, waardoor toch nog enkele kapperszaken open waren op afspraak. Ze zijn attent gemaakt op het verbod en sloten de deuren. Ook sommige krantenwinkels en tabakszaken die wat voeding, snoepgoed en drank verkochten, waren open. Er waren zelfs gevallen waar men plots drank en voeding begon te verkopen om aan de regelgeving te ontsnappen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ook zij hebben moeten sluiten. Wie vanaf zondagmiddag nog overtredingen maakte, werd geverbaliseerd. Ook de komende weekends zal dat het geval zijn”, duidt burgemeester Bart Tommelein. De horeca hield zich wél netjes aan de maatregelen.

Dagbladhandelaar weigert

Zo was er zondagmiddag aan Shopping Permeke een dagbladhandelaar die na verwittiging nog steeds weigerde te sluiten. “De sluiting is dan uiteindelijk afgedwongen met een politie-eenheid. De man kreeg een proces-verbaal en die wordt naar het parket opgestuurd”, gaat Tommelein verder. Wie zaterdag al een proces-verbaal kreeg, was de zaakvoerder van speciaalzaak voor motorhomes Urbano langs de Torhoutsesteenweg. Die was geopend hoewel de regelgeving in de niet-voedingssector duidelijk was: sluiten in het weekend.

Zuurstof voor de economie

Voorts roept de burgemeester op om zich in te schrijven op Be-Alert, anderhalve meter afstand te houden en mekaar niet aan te raken. “Wie aangeraakt wordt, moet durven zeggen dat hij of zij dit niet wil. Zelf heb ik het ook al moeten doen. Ga ook niet in groep sporten en houd geen privéfeestjes.” Maandag werkt het schepencollege verder aan lokale economische maatregelen. “Er wordt sowieso al een maand lang geen enkele belasting geïnd in Oostende, maar er moeten nog meer flankerende maatregelen komen om de economie zuurstof te geven. Heel veel sectoren worden getroffen”, aldus de burgemeester, die eveneens zijn campagne voor het voorzitterschap van Open Vld on hold heeft gezet.