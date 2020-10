“Dit is geld afpakken van de cafés”: Oostendse cafébazen niet bepaald gelukkig met nieuwe maatregelen Timmy Van Assche Leen BELPAEME

07 oktober 2020

18u11 0 Oostende De federale regering wil de snellere verspreiding van het coronavirus tegengaan door alle cafés vanaf vrijdag om 23 uur te sluiten. Aan een tafeltje op café mogen de komende vier weken niet meer dan vier personen zitten. Een streep door de rekening voor de café-uitbaters van Oostende, die het net als hun andere collega’s in België niet makkelijk hebben. “Deze regel pakt geld af van de cafés”, is cafébaas Xavier Troisi boos. Voor restaurants verandert er niets: zij mogen open blijven tot 1 uur en klanten mogen met maximum tien personen aan tafel zitten.

Café-restaurant Botteltje - Louisastraat

James Desimpelaere van Botteltje krabt zich even achter de oren. Hij zit met een praktisch probleem: de zaak is namelijk een restaurant én café - heel bekend voor haar ruime bierkaart, bijvoorbeeld. “Ik heb intussen Horeca Vlaanderen de federale overheid gecontacteerd om me nog beter te informeren. Enerzijds zouden de eetgasten tot 1 uur met tien personen aan tafel mogen blijven, terwijl de cafébezoekers, die een paar meter verder zitten, al om 23 uur weg moeten en slechts met vier aan tafel kunnen. Ik wil hier graag duidelijkheid rond, want voor hetzelfde geld krijg ik vrijdag al meteen controle. Verder moet ik weer nieuwe schema’s opmaken voor onze medewerkers. Iemand die aanvankelijk van 18 uur tot 1 uur had moeten werken, moet ik nu op een andere manier twee uren bijgeven. Ik denk trouwens dat een cafébezoekers gewoon vroeger de bar zullen opzoeken.”

“Eigenlijk zouden regels voor iedereen helder en hetzelfde moeten zijn”, vervolgt James. “Want eerlijk, de meeste restaurantkeukens gaan om 22 uur al dicht en sluiten de zaak kort na 23 uur. Ik begrijp wel dat er iéts moest gebeuren om het coronavirus tegen te gaan.” Botteltje is naast café en restaurant ook een hotel. “Sinds de nieuwe maatregelen worden afgekondigd, krijg ik al enkele annulaties binnen. Uit paniek, denk ik, terwijl dat nergens voor nodig is”, besluit James.

Twilight - Langestraat

Pascal ‘Passe’ Devriendt van muziekcafé Twilight in de Langestraat blijft nog opvallend rustig. “Wat helpt het om je druk te maken of kwaad te zijn. We zullen er ons moeten bij neerleggen en gewoon voortwerken”, zucht Passe. “Wij hebben in ons café echt àlles gedaan om een bezoek veilig te laten verlopen. Voor zover ik weet, is geen enkele klant van mij ziek geworden. Ik wil wel eens weten hoeveel mensen er in het algemeen het virus te pakken hebben gekregen door op café te gaan.”

Veel te laat

“Het is ook moeilijk uit te leggen. Een groep van tien personen mag dus samen op restaurant. Maar als diezelfde groep nadien nog op café wil, moeten ze worden opgesplitst in twee tafels van vier en eentje van twee. Nu, de maatregelen komen volgens mij veel te laat, de overheid had sneller moeten ingrijpen. Trouwens, stamgasten gaan gewoon vroeger op café komen: in plaats van 20 uur bijvoorbeeld al om 18 uur. Zullen ze daarom minder drinken? Zijn mensen om 23 uur dan minder ‘aangeschoten’ dan een paar uur later? Ik denk van niet”, meent Pascal. “Wij kunnen ondanks die maatregelen nog even blijven doorgaan. Mijn vrouw en ik doen alles zelf, hebben geen personeel en zijn eigenaar van het pand. Nieuwe steunmaatregelen van de overheid verwacht ik niet meer.”

Crayon - Kadzandstraat

Xavier Troisi van café Crayon nabij het Vissersplein is zeer ontgoocheld. “De situatie is ernstig en er moest iéts gebeuren. Maar dit? In plaats dat restaurantbezoekers achteraf nog op café gaan, zullen ze gewoon aan hun tafeltje op restaurant blijven zitten om daar een digestief te drinken. Ik ben oprecht blij voor mijn collega-restauranthouders, maar deze maatregel pakt geld van de cafés af. Wie gaat nu in groep gaan eten om dan elders in aparte groepjes aan tafel te moeten zitten. Na 23 uur volgen eigenlijk de beste uren van een café”, foetert Xavier. “Ik ben bovendien zeer ontgoocheld in Horeca Vlaanderen. Ze spreken van een ‘zwarte dag’ en ‘kaakslag voor de horeca’, maar ondernemen helemaal geen actie. En hoeveel cafés hebben er nu eigenlijk al hun data met contactgegevens van klanten moeten afgeven? Wij niet en geen enkele collega die ik ken – en ik durf stellen dat ik toch een breed netwerk heb. Dat is natuurlijk goed nieuws: het wil zeggen dat er geen besmettingen zijn. Maar dan moeten ze wel stoppen met cafés als broeihaarden af te schilderen.”

Nu goed, als je door eten te serveren tot 1 uur mag open blijven, dan is het rap opgelost Xavier Troisi van café Crayon

Xavier Troisi verwacht wel nog een compensatie vanuit de overheid naar cafépersoneel. “Het stadsbestuur van Oostende heeft alvast inspanningen geleverd, door de terrassen langer te laten staan en enkele belastingen te schrappen. De rekeningen van elektriciteit en gas blijven komen, brouwerijen hebben het ook al niet te breed en wij moeten onze bedrijfsvoorheffing ook gewoon betalen. Nu goed, als je door eten te serveren tot 1 uur mag open blijven, dan is het rap opgelost.”

Lafayette Music Bar - Langestraat

Bart Boelens van Lafayette Music Bar voelde de maatregelen aankomen. “Toch is het jammer dat dit moet gebeuren. Er zijn heel veel zaken die zich netjes aan de regels hebben gehouden en die worden nu gestraft. In de Langestraat werd om 00.30 uur de laatste pinten geserveerd en om 1 uur was alles dicht. Ik zou wel graag eens zien waar mensen dan besmet raken op café want ik ken geen enkele collega bij wie de gegevens al eens opgevraagd zijn. Ik heb geïnvesteerd in een registratiesysteem om ervoor te zorgen dat alles automatisch verloopt. Op vier maanden tijd gaat het al om 250.000 registraties en toch is geen één keer gevraagd wie bij mij in de zaak geweest is”, vertelt Boelens.

7 uur vroeger sluiten

Dat er geen compensatie komt omdat het ‘maar’ om twee uur vroeger sluiten gaat vindt de ondernemer dan weer niet correct. “Het gaat niet om twee uur. In totaal moeten we al 7 uur vroeger sluiten. Dat is de helft van onze werkdag. Dat heeft zware gevolgen voor ons personeel. Ze zouden ons dan beter volledig sluiten en een compensatie voorzien.” Vroeger opendoen ziet hij niet zitten. “Dat heeft hier in de Langestraat weinig zin. De klanten komen pas vanaf 15 uur. Als we vroeger opendoen betaal ik iemand om te wachten op de eerste klant.”

Toch heeft Boelens ook ergens begrip. “Alles om corona te stoppen, maar beelden zoals in de Overpoort hebben we hier nooit gehad. De cijfers zijn na de opening van de horeca trouwens blijven dalen. Wij zijn het probleem niet. Mensen zijn de maatregelen beu en geven thuis feesten. Dat is veel moeilijk om te controleren want hier zit je tenminste nog met een gecontroleerde omgeving.” Boelens die ook voorzitter is van Horeca Middenkust vreest dat veel zaken begin volgend jaar zullen moeten sluiten. “Ik hoor nu al in de wandelgangen dat veel mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We zullen nog schrijnende taferelen zien.”

Copador - Langestraat

In de Copador is het voor Anja Snauwaert afwachten wat het effect zal zijn van de maatregel. “Dat is inderdaad niet zo plezant. We zitten in de uitgaansbuurt van Oostende en 23 uur is heel vroeg. Sowieso maakt die twee uur een groot verschil, zeker in het weekend. We hebben tijdens de dag wel een beetje volk, maar de mensen komen ’s avonds naar hier voor of na het eten.”

’s Morgens open doen ziet ze dan ook niet zitten. “Mensen komen hier geen koffietje drinken. De Langestraat is er om uit te gaan. Jongeren komen ook maar buiten om 22 uur. Gelukkig heb ik een vast en iets ouder cliënteel, maar het is toch afwachten. Gelukkig valt dit niet in de zomervakantie. Het is wat kalmer in het algemeen, maar we op den duur blijft er natuurlijk niets meer over.”