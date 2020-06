“De Oostendse jeugdhuizen hebben meer steun nodig bij hun heropstart” Timmy Van Assche

25 juni 2020

16u41 0 Oostende Jeugdhuizen mogen sinds kort opnieuw hun deuren openen, zo ook de Takel, de Korre, de Kim en OHK in Oostende. De Jongsocialisten, de jongerenbeweging van sp.a, vraagt het Oostendse stadsbestuur om de vier jeugdhuizen meer te ondersteunen tijdens hun heropstart. Bevoegd schepen Plasschaert benadrukt dat een relanceplan voor de hele stad in de maak is.

De Jongsocialisten trokken naar jeugdhuis de Kim in de Langestraat om er een reinigingspakket te overhandigen. Daarin steken onder meer mondmaskers, ontsmettende handgels en handschoenen om de zaal coronaproof te maken. Ook andere jeugdhuizen krijgen zo’n pakket. Achter de overhandiging steekt vooral veel symboliek, zo legt Jongsocialisten-voorzitter Gide Van Cappel uit.

“We willen de heropening in de kijker plaatsen. Het is nog niet voor alle leden duidelijk dat ze opnieuw terecht kunnen in één van hun favoriete plekjes. Onze jeugdhuizen mogen niet gestraft worden door de mondiale coronacrisis. Het is dus aan het stadsbestuur om de opstart goed te begeleiden. Kijk, de vier jeugdhuizen schreven de afgelopen jaren een sterk en positief verhaal, en zijn met hun werking heel goed bezig. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze hun beperkte financiële middelen moeten aanwenden om de strikte veiligheidsmaatregelen toe te passen. Dat geld is nodig om activiteiten te financieren en effectief aan de slag te gaan met de eerstelijnszorg.”

1,1 miljoen euro ontvangen

Van Cappel en de jeugdhuizen benadrukken dat er overleg is geweest met de Oostendse Jeugddienst, maar zeggen dat er voorlopig nog geen extra budget is vrijgemaakt. “Vanuit de Vlaamse overheid heeft het stadsbestuur een budget van ruim 1,1 miljoen euro ontvangen om de jeugd-, sport-, en cultuurwerking te ondersteunen na de coronacrisis.”

Schepen van Jeugd Bart Plasschaert (CD&V) reageert op de actie van de Jongsocialisten. “We werken volop aan een stadsbreed relanceplan en hopen dit heel binnenkort klaar te hebben. Er wordt vanuit de overheid inderdaad meer dan 1,1 miljoen euro vrijgemaakt voor jeugd, sport en cultuur, maar dat bedrag hebben wij nog niet ontvangen. Tegelijk werden de voorwaarden voor de verdeling van dat geld nog niet vastgelegd. Wie of welke organisaties hebben al dan niet recht op financiële steun? Ook dat hebben we vanuit Vlaanderen nog niet vernomen. Het is bovendien de bedoeling om bij elk jeugdhuis te horen wat de wensen en noden zijn."