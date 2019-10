“Brugfiguren zijn niet meer weg te denken” Leen Belpaeme

02 oktober 2019

17u43 0 Oostende Oostende zet al 15 jaar brugfiguren in om, zoals de titel doet vermoeden, de brug te slaan tussen de school en ouders. Op deze verjaardag werd een sectordag georganiseerd met zowel de onderwijs- als de welzijnssector. Ondertussen zijn er 7 brugfiguren in het basisonderwijs aan de slag en is de ambitie van het stadsbestuur om het systeem uit te breiden naar het secundair onderwijs.

In het schooljaar 2018-2019 hadden de zeven brugfiguren contact met 749 gezinnen in Oostende. In 62,72 procent van de gevallen werd er thuis geen Nederlands gesproken. In totaal gaat het om 73 nationaliteiten. Er kwamen 2257 hulpvragen binnen en er waren 1527 fysieke gesprekken en 387 huisbezoeken. Er waren 21 infomomenten, 68 koffiemomenten en 53 activiteiten met ouders. “Veel organisaties voelen de meerwaarde van de brugfiguren. Zij hebben als opdracht om gelijke onderwijskansen voor alle kinderen te creëren. Ze detecteren de drempels en maken dat ze weggewerkt worden. Dat kan door bijvoorbeeld op school koffie aan te bieden aan de schoolpoort en ervoor te zorgen dat ze bereikbaar zijn om informatie te geven aan ouders. Dat kan ook aan huis. Ze worden een vertrouwenspersoon voor ouders. Ze kunnen individuele problemen aankaarten bij de leerkracht of de directie, maar ze duiden ook lacunes aan in het onderwijslandschap”, licht schepen Natacha Waldmann (Groen) toe. In het bestuursakkoord werd ook de ambitie opgenomen om de brugfiguren uit te breiden naar het secundair onderwijs. “In een stad als Oostende waar 1 op 3 kinderen opgroeit in een kansarm gezin zijn de brugfiguren niet meer weg te denken.”