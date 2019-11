‘Boulevard de Champagne’ klokt af op recordopkomst van 7.500 bezoekers Timmy Van Assche

17 november 2019

18u21 0 Oostende Liefhebbers van de betere champagne komen de laatste tijd flink aan hun trekken. Na het succesvolle ‘Champagneweekend’ in Middelkerke vorige week, kon ook ‘Boulevard de Champagne’ in Oostende rekenen op heel wat interesse.

Met onder andere Paques et Fils, Jean Milan, Philippe Moutardier, Gobillard & Fils en Gaston Cheq zakten in totaal veertien exclusieve champagnehuizen naar het Thermae Palace af. Laurent Perrier was ongetwijfeld dé naam die het meest in het oog sprong. Naast hun spetterende bubbels brachten de ‘viticulteurs’ ook bijhorende luxeproducten mee naar de kust. Livemuziek, workshops, show en champagneontbijt werkten het geheel netjes af. “Met 7.500 bezoekers vestigen we een record", zegt medeorganisator Serge Gobin. “We startten ons festival op vrijdag met ‘Nacht van de Oostendenaar’. Ondanks dat er in de stad heel wat te doen was, merkten we die avond toch een heel mooie opkomst op. Ook op zaterdag en zondag telden we dubbel zoveel bezoekers als anders. Vooral tweedeverblijvers vinden makkelijk de weg naar het festival, ze maken ongeveer 70 procent van de bezoekers uit. De reden van ons succes? We hebben champagnehuizen uit alle streken - tot zelfs de Marne - en mensen komen hier écht om te proeven. Met een rustig muziekje op de achtergrond kunnen ze hier alles te weten komen over de drank en de champagnehuizen. Geen ‘boenke-boenke’, geen zuippartijen: de liefde en interesse om champagne te kopen en te proeven staan hier centraal.”