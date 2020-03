#bluuftinjekot: Ferm lanceert T-shirts met duidelijke boodschap, deel van opbrengst gaat naar goede doel Timmy Van Assche

26 maart 2020

17u19 0 Oostende Het coronavirus laat heel wat ondernemers creatief uit hun pijp komen. Koenraad Vandenabeele (39) –Koen voor de vrienden – van de bekende Oostendse kledingzaak Ferm brengt nu T-shirts en truien op de markt met een glasheldere boodschap. “En een deel van opbrengst schenken we aan de Oostendse ziekenhuizen”, laat Koen weten.

Koen is al twaalf jaar actief in de modebranche. In Oostende startte hij zo’n zes jaar terug met de intussen bekende zaak Ferm in de Vlaanderenstraat. Twee jaar terug kreeg die winkel er een broertje bij met Ferm Homme in de Sint-Paulusstraat. Zoals bijna alle andere winkeluitbaters moet ook Koen zijn shops tijdens deze coronacrisis gesloten houden. “Aanvankelijk mochten we nog in het weekend openen, maar het werd al snel duidelijk dat die halve maatregel niet ging werken”, vertelt de ondernemer. “We zijn volop bezig met het opstarten van een volwaardige webshop, klanten kunnen wel via Facebook en Instagram modeartikelen en accessoires kopen.”

Coronacollectie

Het ferme aanbod is intussen nu uitgebreid met een nieuwe ‘coronacollectie’. T-shirts en truien met de catchy boodschap #bluuftinjekot gaan vlotjes over de digitale toonbank. “Iedereen wordt aangespoord om thuis te blijven. Hoe sneller het virus is overgewaaid, hoe beter. We staan allemaal namelijk voor grote economische uitdagingen. Samen sterk is het devies, dus. Al mijn vrienden nemen de maatregelen alvast bloedserieus, de schrik zit er bij iedereen wel in. Kortom: wij willen de boodschap om thuis te blijven nogmaals benadrukken. Daarom printen we die hashtag op talloze T-shirts en truien van verschillende maten voor zowel dames als heren. Van roze tot blauw, geel en zwart: we hebben een waaier aan kleuren ter beschikking. De voorraad is echter wel beperkt. Ik had tot nu toe alleen een oproep op sociale media geplaatst, maar ik merk dat het project snel wordt opgepikt. (knipoogt) Zelfs komiek Guga Baúl plaatste al een bestelling.

Goede doel

Want achter de verkoop schuilt meer dan zomaar een creatieve zet. “De bedrukte T-shirts verkopen we voor 30 euro per stuk, truien en hoodies kosten 50 tot 60 euro. Per verkocht item gaat 5 euro naar de Oostendse ziekenhuizen. Op die manier willen we hen ondersteunen voor de aankoop van hulpgoederen, zoals handgels of mondmaskers. Zelfs een kleine bijdrage kan een groot verschil maken in een crisis die iedereen treft”, besluit Koen.

Bestellen kan via het account op Instagram @ferm_clothing met vermelding van je naam, adres, maat en gewenste kleur.