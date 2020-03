“Alles is gesloten dus komen we uitwaaien aan zee” Leen Belpaeme

14 maart 2020

15u21 48 Oostende Op de eerste dag waarop de strenge maatregelen zijn ingegaan om het coronavirus tegen te houden waren er nog verrassend veel mensen te zien in de winkelstraten. Uiteraard zijn er veel minder bezoekers dan op een gewone zaterdag, maar de mensen die in Oostende zijn vullen hun tijd met wandelen en fietsen. Voor de overgebleven zaken die wel open mogen blijven levert dat voorlopig weliswaar weinig op.

De strenge maatregelen waarmee de overheid het coronavirus wil indijken zijn nog maar net gestart en het is duidelijk wennen aan de nieuwe situatie, ook voor de Oostendse ondernemers. Toch proberen velen er het beste van te maken. In De Markt op het Wapenplein was al het personeel nog één dag in de weer om de grote schoonmaak te doen. “Vanaf morgen staan onze vijf werknemers op economische werkloosheid, maar we wilden van de situatie gebruik maken om de zaak een grondige poetsbeurt te geven. Alle kieren worden schoongemaakt en alle kasten eens leeggemaakt. We doen dit sowieso twee keer per jaar net voor ons verlof, maar nu doen we het dus iets vroeger. Als we terug openen, hopelijk is dat tegen de paasvakantie, staat de zaak volledig in orde”, vertelt medezaakvoerder Pieterjan Vanhoeck. De ondernemer probeert er het beste van te maken. “We zullen van de periode gebruik maken om te herbronnen, we moet het positief bekijken. Er zit niet veel anders op. Hopelijk duurt het wel niet langer dan drie weken want dan wordt het toch moeilijker om dit te boven te komen. De kosten voor de huur en de afbetalingen blijven gewoon doorlopen.”

Wandelen

In de winkelstraten zijn opvallend veel wandelaars op te merken, ook al is geen enkele horecazaak of winkel geopend. “We zijn afkomstig uit Hasselt, maar we hebben een appartement in Oostende. We geraken hier weliswaar niet meer zoveel door de drukke activiteiten van de kinderen in het weekend. Nu dat allemaal is afgelast was dit het ideale moment om nog eens af te komen. Thuis is alles toch ook gesloten”, vertelt papa Peter Deferm. Om zich bezig te houden gaat het gezin wandelen. “Hier kunnen we tenminste wat komen uitwaaien. We kunnen gelukkig nog een wafel eten in de winkelstraat. We maken ook van de gelegenheid gebruik om communiefoto’s te nemen van onze zoon.”

Weinig klanten

Op de markt was er zaterdagmorgen wel heel wat volk aanwezig, maar bij de zaken die nog open zijn en take-away verkopen blijft het rustig. Melissa Jacobs van Planet Yoghurt, Planet Pasta verkocht tegen 13 uur 8 pasta’s en 8 bekers koffie. “Dat is bedroevend weinig. Er loopt wel wat volk rond, maar we verkopen veel minder dan normaal. Meestal staan de mensen in een lange rij te wachten voor de zaak. We verkopen enkele koffies van mensen die hier op appartement zitten en zelf geen koffiezet hebben maar daar stopt het bij.” De zaak neemt ondertussen zelf enkele maatregelen. “We aanvaarden geen cash geld meer. Je merkt ook dat mensen voorzichtiger zijn.” Ook voor deze zaak zullen de gevolgen echter groot zijn. “Als het zo verder gaat zullen de kosten niet opwegen tegen de inkomsten die er zijn.”