“Aanmeldingssysteem voor strandbezoek heeft allicht geen impact op horecasector” Timmy Van Assche

15 juli 2020

11u12 0 Oostende Van 18 tot en met 22 juli wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende geactiveerd. Aanmelding is enkel nodig op de stranden van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. De horecazaken op de zeedijk in die zone vermoeden dat het systeem geen invloed zal hebben op de omzet. “We verwachten hoe dan ook een vol terras”, klinkt het bij verschillende etablissementen.

Op de stranden - voor Thermae Palace, Mariakerke, Raversijde en Oosteroever - is er geen aanmelding nodig. Toch is er een kans dat dagjesmensen uit het binnenland de reservatiezone of Oostende in z’n geheel links laten liggen. Hoe kijkt de horecasector nu naar dat aanmeldingssysteem? Die sector is al zwaar getroffen door de coronacrisis en kan nóg minder omzet missen als kiespijn. “De echte impact zullen we pas na dit weekend merken, maar ik ga er niet van uit dat het reservatiesysteem veel invloed zal hebben op het aantal klanten”, zegt Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust en zelf uitbater van onder meer strandbar Polé Polé. “Het voorspelde weer is relatief mooi, maar zeker niet tropisch. Ik verwacht daarom sowieso geen stormloop naar de stranden. Niet iedereen maakt de brug met 21 juli en ook in de bouwsector blijven er veel doorwerken om de verloren tijd met de lockdown in te halen. Nu, ik vind het aanmeldingssysteem op zich niet verkeerd – we moeten iéts doen om de drukte en corona het hoofd te bieden – maar cafés zien eerder een omzetverlies door het vrij vroege sluitingsuur. Niet alle dagjestoeristen uit het binnenland zullen op de hoogte zijn van het reservatiesysteem, maar een terrasje doen blijft mogelijk. Overigens, we zien voor het weekend momenteel een hotelbezettingsgraad van 90 tot 95 procent aan de kust. Hotelgasten krijgen voorrang op het aanmelden, iets wat het hotel voor haar gasten kan doen als ze daar om vragen.”

Cafés zien eerder een omzetverlies door het vervroegde sluitingsuur dan door het aanmeldingssysteem Bart Boelens

Vol, hoe dan ook

Ook Gil Meskens van Galerie BeauSite op de Albert I-promenade vermoedt dat zijn terras dit weekend hoe dan ook vol zal zitten. “Er is plaats voor tachtig personen. Als mensen niet op het strand mogen zitten, gaan ze misschien sneller plaatsnemen op een terrasje. Het afgelopen weekend was het weer gewoon goed – geen stralende zomerdagen – en zat het terras ook vol. Ik hoop alleen dat het probleem van een te druk strand zich niet verlegt naar een te drukke zeedijk. Vermoedelijk zullen er wel mensen zijn die naar een andere badplaats zullen uitwijken, maar daar mogen wij geen effect van ondervinden. Er zijn ook nog altijd veel toeristen die voor een weekendje Oostende kiezen, zij gaan zich niet zomaar van stad verplaatsen.”

Genoeg volk aan zee

Kevin Beirens van de populaire bistro Histoires d’O maakt ook een prognose. “We werken sowieso op afspraak en zitten al voor één of twee weken vol. Onze klanten kiezen heel bewust voor onze zaak en plannen op voorhand. Het strandgegeven mag je niet zomaar vergelijken met de horeca op de dijk. Er is alvast genoeg volk aan de kust – en in Oostende – om een eventueel verloop van toeristen op te vangen. Ik maak wel een bemerking: blijkbaar is het aanmelden op zich niet verplicht, maar wel aan te raden. Dat is een typisch Belgische regel die in mijn ogen voor verwarring zal zorgen.”