‘2-4-6-8 Motorway’ en ‘Listen to the radio’: legendarische Tom Robinson komt naar Kursaal Timmy Van Assche

11 juni 2019

20u36 0 Oostende De Britse zanger en bassist Tom Robinson komt zijn zeventigste verjaardag vieren in het Kursaal van Oostende op 16 mei 2020. Het is meteen een exclusief concert voor ons land. Robinson kwam speciaal vanuit Londen naar Oostende om zijn concert voor te stellen.

Enkele tophits uit het repertoire van Tom Robinson zijn natuurlijk ‘2-4-6-8 Motorway’, ‘Listen to the radio’, ‘War Baby’ en ‘Glad to be gay’. Daarnaast schreef de Brit ook nummers voor Peter Gabriel, Elton John en Manu Katché.

“Tom Robinson stond eerder al op Leffingeleuren en Oostendenaar Roger Christiaens was zijn vaste technieker en tourmanager. Ook ik was met Roger bevriend, waardoor ik in contact kwam met Tom”, vertelt concertpromotor Niko Geldhof van Concerten Aan Zee. “Dankzij Roger, die helaas in 2014 is overleden, spreekt Tom Robinson een aardig mondje Nederlands. Zo zal hij tijdens zijn verjaardagsconcert het nummer ‘Eenzaam zonder jou’ van Will Tura spelen. Maar tot op vandaag blijft Tom Robinson populair in ons land. Zo speelt hij af en toe besloten fanconcerten onder de naam Castaway Party.”

Met zijn groep de Tom Robinson Band gold hij ook als één van de eerste voorvechters van Rock Against Racism en een levenslange support voor Amnesty International en de holebi-beweging. Op vandaag pronken zestien albums op zijn naam, waarvan ‘Only the now’ uit 2015 als recentste plaat. Sinds 1985 werkt Tom Robinson voor de BBC als radiopresentator. Hij kreeg hiervoor in 1997 en 2012 een onderscheiding. In zijn programma’s probeert hij nieuw jong talent te lanceren en ondersteunen.

“Ik ben ontzettend blij mijn verjaardag straks in Oostende te mogen vieren”, glundert Robinson. “Ik woon in Londen en hou van België en Brussel. Oostende ligt daar netjes middenin - ik kom dan ook met plezier speciaal uit Engeland de show voorstellen. Het Kursaal lijkt me alvast een prachtige zaal om te mogen optreden. Het is een eer hier te mogen zijn.” Tickets kosten 35 of 40 euro en zijn verkrijgbaar via www.concertenaanzee.be. Diezelfde concertorganisator presenteert dit jaar ook exclusieve optredens in België van Kim Wilde, The Supremes en Mnozil Brass.