“100 euro voor een sigarettenpeuk? Maar aanhangwagen vol afval mag hier drie maanden blijven staan” Leen Belpaeme

30 november 2019

11u18 0 Oostende In de Zwaluwenstraat in Oostende staat al meer dan drie maanden een aanhangwagen geparkeerd met afval in. Het is geen eigendom van een inwoner van de straat. Zij ergeren zich dan ook blauw dat dit zomaar kan. “De stad wil 100 euro boete geven voor een sigaret op straat, maar als iemand drie maanden zijn vuilnis op straat laat staan kan er niet ingegrepen worden.”

Toen de inwoners van de Zwaluwenstraat lazen dat het Oostendse stadsbestuur strenger wil optreden tegen sluikstorten kon Freddy Makelberge zijn oren toch niet geloven. “Wij hebben al enkele diensten en de wijkpolitie aangeschreven om aan te kaarten dat hier nu al meer dan drie maanden een aanhangwagen vol met afval geparkeerd staat. Er is één keer iemand langs geweest, maar het is blijkbaar geen prioriteit . Nu lees ik dat de stad 100 euro boete wil geven voor mensen die een sigarettenpeuk op de grond gooien. Als dat wel een prioriteit is waarom kunnen ze de eigenaar dan niet aanschrijven. Ik weet niet wie het is. Hij woont niet in de straat. Hij is één keer langskomen om de aanhangwagen op een andere plaats in de straat te zetten. Ondertussen klaagt iedereen erover omdat er telkens nog meer afval in gegooid wordt door voorbijgangers.”