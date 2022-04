Oostende verliest een grote ‘menère’, Antwerp 10 Miles en recordatleet overleden: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

Dilbeek Zelfs minister Weyts luistert naar de zusters tijdens Erfgoeddag in Dilbeek

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) keerde zondagochtend even terug in de tijd. Onder het strenge oog van een zuster mocht hij de pennenstok met inkt hanteren en zijn mooiste geschrift hanteren. Het was één van de workshops die in het Pampoelhuis in Groot-Bijgaarden georganiseerd werden ter gelegenheid van Erfgoeddag. Het Pampoelhuis was ooit een schoolgebouw en dus werd ook één van de klassen van toen helemaal in ere hersteld voor Erfgoeddag. In de gangen konden bezoekers veel beeldmateriaal uit alle hoeken van de gemeente Dilbeek bewonderen. Een deel daarvan werd aangeleverd door de Dilbekenaren zelf.

24 april