Ook op derde dag van uitverkoop aanschuiven voor 75% korting bij Brantano, al zijn rijen al minder lang Thomas Meuleman

25 augustus 2020

11u55 1 De uitverkoop bij Brantano blijft een enorme toeloop van kooplustigen met zich meebrengen. Dinsdagochtend stonden koopjesjagers nog voor de opening weer in een lange rij voor de winkels aan te schuiven. Elke dag lijken de wachttijden wel iets korter te worden.

Dat was alvast het geval op de Brusselsesteenweg in Mechelen zo. De wachtrij was weliswaar iets minder lang dan maandag. Een deel van de klanten bracht daar maandag ook al uren door om vervolgens, tot hun groot ongenoegen, door de politie naar huis te worden gestuurd wegens de te grote drukte.



Zaterdag schakelde de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V) nog de politie in om alles in goede banen te leiden. Dinsdagmorgen stonden bij Brantano twee bewakingsagenten voor de deur.

Ook aan de vestiging langs de Ring in Ninove lijkt de wachrij al minder lang dan zaterdag en maandag. Toch laten nog heel wat mensen zich verleiden door die enorme korting. Li Mengqing kwam voor het eerst een kijkje nemen: “Ik ben om 8.30 uur naar hier gekomen en toen viel de wachtrij nog mee. De eerste twee dagen ben ik bewust niet gekomen omdat ik al dacht dat er dan veel volk zou zijn. Ik verwachtte vandaag minder volk. Ik had vernomen dat er nog veel voorraad was en 75 procent korting is toch wel veel.”

In Hasselt stond de eerste klant al om 6 uur te wachten voor de deur van Brantano. Niet veel later volgden minstens honderd anderen zijn voorbeeld. Enkelen van hen stonden eerst in Genk te wachten, maar dat was tevergeefs. Het filiaal blijft namelijk gesloten door problemen met het personeel. De klanten zijn dan maar afgezakt naar Hasselt om toch nog enkele koopjes te scoren. Volgens medewerkers van het pand in Hasselt verloopt de uitverkoop bij hen veilig. Zo zijn er nog geen schermutselingen geweest en verloop het al bij al rustig. Er mogen maar dertig mensen tegelijkertijd binnen en de klanten krijgen dertig minuten om hun slag te slaan.

Alleen de vestiging in de Noordlaan in Torhout zal voor zaterdag 29 augustus de deuren niet meer openen. Na de chaos afgelopen zaterdag liet burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) de zaak vroegtijdig sluiten omdat de coronamaatregelen niet altijd gerespecteerd werden. De schoenenwinkel is sindsdien niet meer opengegaan in Torhout. “En dat zal zo blijven tot zaterdag”, weet Audenaert, die contact had met de verantwoordelijken. “Ik vermoed dat ze alles in het werk stellen om de eis van de stad - om voldoende personeel te voorzien - in orde willen brengen.”