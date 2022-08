Ook al is het geen 100 kilometer meer: dit is waarom zij een goede reden hebben om de Dodentocht te stappen

Aanstaande vrijdag zullen er 13.000 dappere zielen klaarstaan aan de startlijn van de Dodentocht in Bornem. Ze wilden 100 kilometer stappen, het worden er 65 . Maar hun engagement is er niet minder op. Het lijvige peloton dat deze tocht voor hun rekening neemt bevat heel wat opvallende en speciale verhalen. Dat gaat van kleine groepjes die geld willen inzamelen voor een goed doel tot een eerbetoon aan een overleden familielid. Hieronder vind je een greep uit de mooiste verhalen.

Mocht de deelnemerslijst van de Dodentocht op leeftijd gerangschikt worden, dan prijkte de naam van Hendrik Dupont uit Brasschaat bovenaan de tabel. Met 93 jaar op de teller is hij de oudste deelnemer van deze editie. “Ik voel me fit en ben helemaal klaar voor mijn 32ste editie”, zegt hij nuchter. “Ook de hitte baart mij geen zorgen, de eerste helft van de tocht wandelen we sowieso al ’s nachts.”

Volledig scherm Hendrik Dupont uit Brasschaat wandelt, met zelf gemaakte wandelstok, mee met de Dodentocht. © Tessa Kraan

Als ervaren wandelaar weet hij zich telkens perfect voor te bereiden voor de tocht van 100 kilometer. “Ik stapte de voorbije jaren al heel Europa rond, en leg ook thuis trouw mijn 50 kilometer per week af. Daar hoort steeds één ‘stapdag’ bij: op vrijdag maak ik telkens een grotere tocht van 30 kilometer.” Maar Hendrik beseft ook dat door zijn gevorderde leeftijd er ooit ook wel eens een einde kan komen aan zijn deelnamereeks. “Ik heb mezelf dan ook iets beloofd: als ik onderweg moet opgeven, is dat een teken van mijn lichaam dat het genoeg is geweest en dan zal dat meteen ook mijn laatste Dodentocht zijn.”

En de jongste deelnemer? Dat is de 15-jarige Thibou De Henau uit Opwijk, die zich voor de eerste keer aan de Dodentocht waagt. En terwijl Hendrik precies weet waar hij zich aan mag verwachten, is dat voor Thibou niet het geval. “De controlepost die halverwege de route ligt, wordt nu voor het eerst ingericht in de school bij ons in Opwijk”, zegt Thibou. “Ik ontdekte hierdoor heel toevallig de Dodentocht door erover te lezen. Ik was ook meteen geïnteresseerd, want ik zit niet graag stil en ben niet bang van een stevige uitdaging.”

Volledig scherm Thibou De Henau uit Opwijk is dit jaar de jongste deelnemer van de Dodentocht. © Geert De Rycke

Thibou wandelt samen met een vriend die één jaar ouder is. “Het plan is om zolang mogelijk samen te wandelen, maar verder hebben we geen timing of snelheid voor ogen. Ik ga alles gewoon op me laten afkomen. Met de hitte heb ik wel een pet en een grote voorraad drinkwater bij.” Het eerste mikpunt zal toch vooral die controlepost ‘halfweg’ in Opwijk zijn. “Mijn oma verzekerde me dat ze me daar zal opwachten met een reep chocolade, dus afhaken is simpelweg géén optie.”

Hoewel een Dodentocht wandelen al een knappe persoonlijke prestatie op zich is, kan het ook een mooi eerbetoon zijn aan een speciaal iemand. Zo wandelt Jens Vanoplinus (27) uit Roeselare vrijdag mee ter ere van zijn nichtje Jynthe (5), die in januari overleed aan een zeldzame ongeneeslijke stofwisselingsziekte. “De afgelopen drie jaar waren een lange lijdensweg”, vertelt Jens. “Het afscheid was zwaar, maar het is een troost dat ze nu eindelijk rust gevonden heeft.”

Volledig scherm Jens Vanoplinus uit Roeselare hoopt met zijn deelname aan de Dodentocht wat geld in het laatje te brengen voor het Berrefonds. Een van de favoriete knuffels van Jynthe gaat mee in z'n rugzak. © Sam Vanacker

Naast het eerbetoon aan zijn overleden nichtje hoopt Jens ook wat geld in te zamelen voor het Berrefonds, een vzw die ouders van overleden kinderen steunt. “Mijn zus (de moeder van Jynthe, red.) kreeg in het ziekenhuis een Koesterkoffer, een doos met spulletjes om de herinnering aan Jinthe te bewaren. Wij kregen daaruit een van de knuffels van Jynthe, die ik ook zal meedragen tijdens de Dodentocht. De waarde van zo’n herinneringsdoos is moeilijk te onderschatten. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen aan het Berrefonds. Ik zal ook een T-shirt dragen met de naam van Jynthe op.”

Natasja Schoofs (43) uit Sint-Niklaas staat aanstaande vrijdag ook aan de start van de 65 kilometer lange wandeltocht. Dat doet ze al voor de vijfde keer op rij en daar horen ook de twee afgelopen coronajaren bij. Toen legde ze de afstand op eigen houtje af. “In 2020 vertrok ik in Bornem en kwam ik er ook opnieuw toe”, aldus Natasja. “Een jaar later was het vertrekpunt Moerbeke-Waas om 100 kilometer verder aan te komen in het Zwin in Knokke. Een totaal andere ervaring zonder de duizenden supporters die je anders aanmoedigen.”

Volledig scherm Natasja Schoofs wandelt 100 kilometer voor het goede doel. © rv

Haar deelname maakt deel uit van het ‘Dream Your Dream’- team, een groep die Gregoline Peeters eert. Zij overleed in 2014 op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. “Haar motto was ‘leven, dromen en doorgaan’. Nu ze dat zelf niet meer kan, is het aan ons om het voort te zetten.” De opbrengst van de deelname van Natasja aan de Dodentocht gaat naar Kom op tegen Kanker.

Ook Sylvie Willems (42), Annick Arens (42) en Sofie Van Damme (38) uit Melle willen met hun deelname een vuist maken tegen deze verschrikkelijke ziekte. Zij zamelen geld in voor Think Pink, dat zich inzet in de strijd tegen borstkanker. “Omdat elk jaar 1 op 8 vrouwen en 1 op 100 mannen de diagnose krijgen en omdat we zelf in onze omgeving helaas al te veel geconfronteerd werden met borstkanker”, zegt Sylvie Willems.

Volledig scherm De vriendinnen wandelen de Dodentocht voor Think Pink. © RV

Elke bijdrage, klein of groot, maakt het verschil. En daarbij kunnen mensen die geld geven ook een directe impact maken op de wandeling van het trio. “Mensen die ons steunen, mogen ook een suggestie geven voor onze Dodentocht-wandelplaylist met een persoonlijke boodschap. Op die manier denken we aan hen terwijl we kilometertjes vreten”, lacht Sylvie.

Niet alleen voor goede doelen die strijden voor het welzijn van de mens wordt geld ingezameld, maar ook ten goede van dieren zijn er deelnemers die 65 kilometer te voet zullen afleggen. Kristel Blommaert en Mario De Vadder uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde willen met hun deelname een hart onder de riem van verwaarloosde en mishandelde dieren in het buitenland steken via het goede doel Hope4Pets. “Het is niet de eerste keer dat we meestappen, maar met de warme temperaturen beloofd het dit keer toch een heel zware editie te worden”, zegt Kristel.

Volledig scherm Kristel en Mario wandelen de dodentocht al de achtste keer voor het goede doel. © RV

Ook Aitor Van Cauwenberge (15) en zijn papa Tom Van Cauwenberge uit Zottegem koppelen een goed doel aan hun deelname. “We zamelen geld in voor Speelbos Droombergen in de Zottegemse deelgemeente Oombergen”, zegt Tom. De vader en zoon staan vrijdag voor de eerste maal aan de start van de dodentocht in Bornem. “We starten samen met onze goede vriendin Carla Verdonck. Zij staat al voor de zesde keer aan de start en bracht de 100 kilometers al even vaak tot een goed einde. Voor ons is Carla de ideale gids en coach”, geeft Tom nog mee.

Volledig scherm Aitor en Tom stappen de Dodentocht voor Speelbos Droombergen. © Frank Eeckhout

Net als Aitor en Tom steunt ook Jorgen Deman (36) uit Zwevegem de uitbreiding van een bos in zijn buurt. Hij stapt al voor de vierde keer mee. “Natuurpunt Zwevegem kon recent enkele percelen verwerven om het Beerbos, op de grens van Kortrijk en Zwevegem, uit te breiden. Maar koken kost geld... Meer bos in de bosarme regio die Zuid-West-Vlaanderen is, daarvoor stap ik graag deze tocht”, zo besluit Deman.

Volledig scherm Jorgen Deman (rechts), tijdens een vorige Dodentocht. Archiefbeeld. © Toon Verheijen

Zorgkundige Kim De Craemer (44) uit Evergem zal dit weekend ook meewandelen. Door zich te laten sponseren, hoopt ze genoeg geld in het laatje te kunnen brengen voor een duofiets voor woonzorgcentrum Ter Caele. De bewoners hunkeren met dit mooie weer naar een tochtje op de fiets. Gezien ze niet zelf meer kunnen fietsen, is een duofiets daar erg voor geschikt. Om een nieuwe duofiets aan te kopen, heeft het WZC nog zo’n 5.000 euro nodig. Dat gat hoopt Kim met haar deelname aan de Dodentocht te dichten.

Patrick Van Weyenberg uit Denderhoutem neemt al jaren deel aan de Dodentocht ten voordele van de School Zonder Pesten vzw. Hij krijgt dit jaar onder meer het gezelschap van zijn dochter Evi, van Anja Sonck uit Haaltert, Robert Staels uit Iddergem en Koen De Cooman uit Zandbergen. Deze streekgenoten zetten hun beste beentje voor tegen pesten. De stappers tegen pesten zijn niet aan hun proefstuk toe, want ze namen in juni al deel aan de Nacht van Vlaanderen in Torhout. “Het wordt inderdaad warm, maar tijdens de Nacht van Vlaanderen was het ook 34 graden. We beschermen ons goed tegen de zon en maken het draaglijk.”

Volledig scherm Patrick Van Weyenberg uit Denderhoutem en enkele andere streekgenoten hebben samen in totaal meer dan 400 km gestapt ten voordele van de vzw School zonder Pesten tijdens de Nacht van Vlaanderen. © rv

