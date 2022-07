Onze weekendtips voor de regio Mechelen: optreden van Camille, Hulstse Pallieterfeesten en dansen aan de Dijle

Nieuwpoort Nieuwpoort ziet het groots dit weekend met Reuzefeest: “Het is vooral uitkijken naar onze dansende Jan Turpijn”

De Nieuwpoortse reuzen mogen dit weekend weer de beentjes strekken. Hamvraag is of reus Jan Turpijn voldoende - dat zijn er 24 - dragers heeft, waardoor de trots van Nieuwpoort nog één keer kan dansen. Je komt het zondagavond te weten. Zowel op zater- als zondag staat de kalender bol van de grootschalige activiteiten. Wat dacht je van een deathride of een wedstrijdje bubble ball?

