Onze weekendtips voor de regio Mechelen: circusvoorstelling, reuzenstoet en vintage reclamebeurs

WERVIK Mieke Vanoutrive van Surprise Mie nieuw gezicht in ’t Meulenhuys: “De ligging is uiteraard een pluspunt, de Kruisekemo­len, dat heeft iets”

De sedert een jaar leegstaande bistro ’t Meulenhuys in de Kruisekestraat in Wervik gaat komende zaterdag 18 juni weer open. Mieke Vanoutrive van Suprise Mie huurt het pand naast de Kruisekemolen. Ze huren het aan de zussen Flore en Saar Duverger. ’t Meulenhuys werd door de stad verkocht voor 178.000 euro. An Taveirne en Frank Hermans waren er maar liefst 21 jaar de uitbaters en deden het heel goed. Ze stopten in juni vorig jaar.

