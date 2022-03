Onze weekendtips voor de Kempen: Ronkende motoren, schlagermuziek of rockmuziek ten voordele van Oekraïne? Het kan allemaal!

Nieuwpoort Nu ook WO I-loop­graaf blootge­legd op site van stadsboer­de­rij: “Opa van mijn Britse vriend heeft er verbleven”

Op de site van de oude stadsboerderij in Nieuwpoort, waar flats zullen komen, is nu ook een Britse loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog blootgelegd. De houten planken hiervan zijn intussen weggehaald, al heeft auteur Kristof Jacobs er wel enkele gered. En daar heeft hij een uitstekende reden voor. “Het wordt een bijzonder cadeau voor een Britse vriend. Zijn grootvader vertoefde in 1917 namelijk in die loopgraaf.”

