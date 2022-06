Onze weekendtips voor de Kempen: Rocken in Retie, rustig keuvelen op marktje in Herentals, verjaardagsfeest in het Prinsenpark of gooi je benen los op de beats aan het Zilvermeer

KempenNog geen plannen voor het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 juni? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Twee dagen dansen op de beats aan het Zilvermeer, ruige rockmuziek in Retie, wees getuige van de Heilige Bloedprocessie in Hoogstraten of bezoek een uniek marktje in een gezellig kader in Herentals. Aanbod in overvloed de komende dagen!