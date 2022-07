Onze weekendtips voor de Kempen: Een bezoek aan een circus, feesten op Sjock Festival, Zomermarktje meepikken of een laatavondbezoekje aan Pakawi Park

Ardooie Zomers speuren dankzij KWB

Dankzij KWB Ardooie kan je deze zomer opnieuw deelnemen aan een zomerse fotozoektocht. De tocht is ongeveer 10 kilometer lang en start aan OC De Tassche. Onderweg is het speuren naar ruim 50 foto’s. Deelname is volledig gratis en de winnaars ontvangen in september een leuke verrassing. Het deelnameformulier en de route zijn te vinden via www.kwb.be/ardooie. Indienen kan tot en met 31 augustus bij Luc Allaert in de Vlasbloemstraat 5.

7 juli