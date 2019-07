Onze tips voor het weekend: Van zomerfestivals en wereldmuziek tot fietsen en bier proeven Christophe Maertens

04 juli 2019

Izegem: Wereldfestival

In Izegem loopt nog tot 9 juli de 26ste editie van het Wereldfestival. Op de affiche staan volksdansgroepen uit alle uithoeken van de wereld. De dansvoorstellingen vinden plaats in een grote tent op de site van Cultuurhuis De Leest. Er zullen groepen te zien zijn uit onder andere Zuid-Afrika, Indonesië, de Russische deelrepubliek Kalmukkië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië en Peru. Voor de voorstellingen in de grote tent moet je een ticket kopen, maar er zijn ook twee podia waar gratis muziekoptredens plaatsvinden. Daarnaast is er een ‘food court’ waar bezoekers kunnen proeven van een uitgebreide wereldkeuken, met gerechtjes uit onder andere Cambodja, Pakistan en Congo, maar je kunt ook gewoon een frietje eten. Meer info op www.wereldfestival.be.

Menen: Cultuurfestival Salto

Op zondag 7 juli is het leuk vertoeven in Menen, waar cultuurfestival Salto op de agenda staat. De band Vive La Fête sluit het festival af. Het festival start om 15 uur op verschillende plaatsen in het centrum van Menen. Traditiegetrouw gebeurt dat door de plaatselijke Sint-Jozefsharmonie. Het Bois de Boulogne wordt omgebouwd tot een familietheaterpark, met theater, acrobatie en mobiele acts. Leuk is ook de Duiventil Pigeon aan de Oude Leiearm, de kleinste concertzaal ter wereld, en de periscoopwagen, waarbij je naar een voorstelling kunt kijken die zich afspeelt op de eerste verdieping van een huizenrij. Meer info op saltofestival.be.

Vleteren: Craft Beer Festival

Voor de tweede keer wordt dit weekend in Vleteren het Craft Beer Festival georganiseerd. Er zijn meer dan 150 soorten bier van veertig brouwerijen te proeven. Vorig jaar kreeg de eerste editie van het bierfestival drieduizend bezoekers over de vloer. Bij de tweede editie worden vooral West-Vlaamse brouwerijen in de kijker geplaatst, maar de bezoeker kan ook gerstenat proeven uit Duitsland, Frankrijk, Estland, Italië, De Verenigde Staten en Nederland. Ook de paters van de Sint-Sixtusabdij tekenen present en dat, in tegenstelling tot vorig jaar, met al hun soorten bier. Het festival vindt plaats in de vernieuwde site van OC De Sceure. Voor de niet-bierdrinkers is er een wijn- en ginbar. Meer info en tickets op www.vcbf.org.

Moorsele: Klein Tokyo

Ook Moorsele heeft met Klein Tokyo zijn eigen zomerfestival. Twee dagen lang zijn er optredens op het Sint-Maartensplein. Op zaterdag 6 juli ligt de focus op muziek en comedy. In de kerk spelen Wannes Cappelle, Broeder Dieleman en Frans Grapperhaus. In OC De Stekke is er plaats voor Seppe Toremans, Thomas Smith en Peter Hens. MC Jan Linssen brengt iedereen in de juiste sfeer. Zondag is er animatie en ambiance voor het gezin. De Van Hut maakt huishutten en kastkastelen voor kinderen, terwijl Productions en Zonen vers acteertalent zoekt om mee te spelen in een slapstickfilm. Op het hoofdpodium brengen De Romeo’s de nodige ambiance. Meer info op www.ccwevelgem.be/kleintokyo.

Roeselare: Freddy Maertens Cycling Tour

De Freddy Maertens Cyling Tour vindt dit jaar voor de zestiende keer plaats. De organisatoren hebben een mooi aanbod van fiets- en wandeltochten voor jong en oud. Zo zijn er tochten met de koersfiets van 50, 80 en 100 kilometer. Bij de laatste afstand gaan de deelnemers de Kwaremont over. Daarnaast zijn er ritten op de mountainbike van 30 en 50 kilometer. Kinderen kunnen deelnemen aan de Kloen Kids Tour van 7 en 15 kilometer of aan de gezinstocht van 25 kilometer. De wandeltochten gaan over 7 of 15 kilometer. Er is een gratis tombola, eetmogelijkheden en randanimatie, zowel op de plaats van aankomst als langs het parcours. Start en aankomst liggen in wielerdorp Bouwstock Dewulf in de Mgr Catrystraat in Roeselare. De Freddy Maertens Cycling Tour steunt de ziekenhuisclowns van vzw Kloen. Meer info op freddymaertensct.be.