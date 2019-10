Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: van kleinkunst tot griezelfestijn Cedric Matthys

03 oktober 2019

10u00 0 Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

1. Open Bedrijvendag

Elke eerste zondag van oktober openen honderden bedrijven in Vlaanderen en Brussel traditiegetrouw hun deuren. Als bezoeker krijg je de unieke kans om eens binnen te kijken. In onze streek kan je bijvoorbeeld terecht bij staalfabrikant ArcelorMittal in de Gentse haven. Maar ook Stokerij De Moor in Aalst of het distributiecentrum van Lidl in Sint-Niklaas zijn zeker het bezoeken waard. Ontdek alle deelnemende bedrijven op de site van Open Bedrijvendag.

