Onze tips voor het weekend: van Guy Swinnen in Sint-Niklaas over kleuteryoga in Herzele tot Jonas Winterland in Ninove Redactie

29 oktober 2019

22u01 0 Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit. Want thuisblijven, dat kan u in de week ook.

SINT-NIKLAAS - Guy Swinnen op oldtimermeeting

De Guy Swinnen Band zakt zaterdag om 18.30 uur af naar Sint-Niklaas. Organisator Oldtimerclub Vintage Waasland organiseert op de grootste markt van België een concert - met voorafgaande vintagemarkt - gratis en voor niets. Je kan er bovendien barbecueën voor twintig euro per volwassene en twaalf euro per kind. De markt begint al om 14 uur, de barbecue om 17 uur. Om 21 uur volgt een oldtimer drive-in movie. Voor tien euro kijk je daar de Vlaamse klassieker Firmin. Parkeren - met je oldtimer - kan op de Grote Markt. Meer info vindt u hier.

HERZELE - Yoga voor kleutertjes

Yoga op maat van kleutertjes? Ja, dat kan. Vanaf zaterdag 28 september organiseert KOKON, een belevingswinkel op maat van kinderen tot 12 jaar in Herzele, een mini-reeks kleuteryoga. De lessen vinden telkens zaterdagmiddag plaats. Kleuters van twee en een half jaar tot vier jaar jong zijn welkom om 9.30 uur. Eén uur later is het aan de vijf- en zesjarigen. Lesgeefster Ann Wijnendaele leert de kinderen op een speelse en fantasievolle manier de beginselen van yoga aan. Ouders kunnen ondertussen rustig iets drinken aan de bar. “Er wordt gefocust op ontspanning via ademhalings- en relaxatieoefeningen en de bevordering van aandacht en coördinatie via spelletjes”, schrijft de organisatie. Meer informatie vindt u hier.

NINOVE - Jonas Winterland in de Abdijkerk

De Abdijkerk van Ninove ontvangt zaterdag singer-songwriter Jonas Winterland. Hij debuteerde in 2013 met ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’. Het leverde Winterland - naast een Mia-nominatie - titels als Leonard Cohen van de lage landen’ en ‘de Vlaamse E van Eels’ op. Na een sabbatjaar staat hij dit najaar weer op de planken. Ninove is de eerste stop van zijn tournee door Vlaanderen. Hierin presenteert hij zijn nieuwe songs, aangevuld met een eigenzinnige selectie van bekende en minder bekende nummers uit zijn oeuvre. De opbrengst van het concert gaat integraal naar het project SOS Orgel ten voordele van de restauratie van het historisch Forceville-orgel van de kerk. Het concert begint op zaterdag 28 september om 20 uur in de Abdijkerk. Tickets zijn tegen 15 euro te verkrijgen via tvannieuwenhove@gmail.com.

HERDERSEM - Movie Drive-in

De Movie Drive-in in de Aalsterse deelgemeente Herdersem blaast dit weekend tien kaarsjes uit. En bij een feesteditie hoort weliswaar een sterk programma. Vrijdag begint de avond om 20 uur met de familiefilm Hotel Transylvania. Om 22.30 uur volgt de Belgische musical Brabançonne. Zaterdag vertoont de organisatie om 20 uur de sciencefiction/horrorfilm THE MEG. Voor ieder wat wils dus. Tickets zijn te koop voor zes euro in voorverkoop en acht euro aan de kassa. Drank kan je in je auto bestellen met een sms’je. Locatie: Parking Gilbos. Meer informatie vindt u hier.

AALST - Stokerij VdS

Stokerij VdS opent deze zondag zijn deuren voor het grote publiek. Een ruim aanbod aan dranken, gins, rums, jenevers en likeuren - ter plaatse gemaakt - staan op het menu. “Ervaar hoe deze dranken tot stand komen en hoe we smaken extraheren en in de fles verwerken tijdens een interessante rondleiding doorheen het ambachtelijke productieproces”, schrijft de organisatie. “Bezoek op eigen tempo de stokerij in een ontspannen en leerrijk kader met een culinair drankje en een fijn hapje. Een ideale zondagactiviteit, als je het ons vraagt!” Zondag van 10 tot 18 uur in Stokerij VdS langs de Lion d’Orweg in Aalst. Voor meer informatie, klik hier.