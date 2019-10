Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: van cyclocross tot fakkeltocht Cedric Matthys

10 oktober 2019

13u20 0 Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

1. Poldercross (Kruibeke)

Bij liefhebbers van cyclocross staat zaterdag 12 oktober al even met stip in hun agenda. Die dag vindt de zevende editie van de Kruibeekse Polderscross plaats. De organisatie verwacht zo’n 10.000 toeschouwers. Zij zullen ongetwijfeld een spektakel te zien krijgen. Door de zware regenval van de voorbije dagen ziet het er immers naar uit dat ook deze editie erg modderig zal zijn. Om 10 uur starten de wedstrijden voor de nieuwelingen. De junioren volgen om 11.50 uur en de dames om 14.35 uur. De heren elite sluiten af om 15 uur. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro en 12 euro aan de kassa. Meer info via www.polderscross.com.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen