Onze reporters tussen de cafégangers in Leuven, Antwerpen en Gent: “Je moet er het maximale uithalen tot 1 uur, dus ik geniet er extra van”

De Vlaming en zijn cafégewoontes: het is iets unieks in Europa. Ons uitgaansleven is er de laatste maanden heel anders uit gaan zien, en dat geldt volgens cafébazen ook voor onze alcoholconsumptie . Onze reporters in Gent, Antwerpen en Leuven nemen de proef op de som en gaan even aan tafel zitten bij een willekeurige cafégast.