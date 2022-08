Ontdek hier de 77 leukste vakantietips voor kids in Vlaanderen: van spelen met LEGO tot een circusbezoek

De zomervakantie is alweer halfweg. In juli viel er al heel wat te beleven, maar misschien ben je nog op zoek naar leuke activiteiten voor augustus. Voor ouders die niet weten waar ze hun kroost mee moeten zien te entertainen tijdens de tweede helft van deze zomervakantie hebben wij de 77 leukste tips opgelijst in Vlaanderen.

ANTWERPEN

Antwerpen: op ontdekkingstocht met het Muzzzé museumspel

Volledig scherm Kasteel Middelheim park Antwerpen © Kos

Tijdens dit ontdekkingsspel komen tien thema’s aan bod en ze hebben allemaal te maken met beeldhouwkunst. Zo kan je een bezoek brengen aan dit museumpark op een interactieve manier. Aan het Kasteel vlakbij de hoofdingang hangen tien koffertjes. Elke koffer heeft een eigen kleur met eigen thema geschikt voor de leeftijd van het kind. Je neemt het koffertje mee op pad door het park en dan voer je de opdrachten uit. Zo kunnen kinderen al kijkend en zoekend kennismaken met de kunst in het Middelheim. Als je klaar bent met de opdrachten en je bezoek is afgerond, hang je het koffertje weer terug waar je het gevonden hebt.

Waar? Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

Wanneer? Elke dag open van 10 tot 20 uur, maandag gesloten

Prijs? Gratis

Lier: Glow in the dark minigolf bij Flashygolf

Volledig scherm Glow in the dark minigolf © Flashy Golf Lier

Deze minigolfbaan is gehuld in het donker. Maar hoe kan je de baan dan zien en weet je of je gescoord hebt of niet? Wel, deze minigolfbaan gloeit in het donker. Er zijn 16 neon golfbanen waar je het balletje in het gat moet mikken. Je maakt al golfend een reis rond de glow in the dark-wereld! Wanneer je klaar bent en al je punten hebt opgeteld, kan je het bezoek afsluiten met een lekkere hap in de cafetaria. Zeker een bezoekje waard als het weer buiten wat minder is.

Waar? Mechelsesteenweg 380, 2500 Lier

Wanneer? elke dag van 12 tot 18 uur

Prijs? Kinderen tot en met 11 jaar kosten 7 euro per persoon, vanaf 12 jaar kost toegang 8 euro per persoon

Olmen: Pakawi Park

Volledig scherm De leeuwen heten de bezoekers van Pakawi Park elke dag van de zomervakantie welkom in hun zoo. © rv

Een uitstapje naar de dierentuin betekent altijd heel wat amusement. En daarvoor hoeven Kempenaren niet helemaal naar de Zoo van Antwerpen of Planckendael af te zakken. Je kan namelijk ook eens een bezoekje brengen aan Pakawi Park in Olmen. Elke dag van de zomervakantie is de dierentuin geopend. Ontmoet in Pakawi Park zo’n 900 dieren die behoren tot ruim 200 verschillende diersoorten. Van Aardmannetje tot Zebra, ze hebben allemaal geheimen die je hier kan ontdekken. Op geregelde tijdstippen zijn er ook shows, zoals de roofvogeldemo. En wanneer de stokstaartjes honger hebben? Dan kan jij met je kroost het voedermoment bijwonen. Een bezoekje aan Pakawi Park, dat is gegarandeerd een dag vol dierenpret!

Waar? Bukenberg 45, 2491 Olmen

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 19 uur

Prijs? 24 euro, 20 euro voor kinderen

Meer informatie vind je hier.

LIMBURG

Tessenderlo: Kinderboerderij Juffertje in ‘t groen

Volledig scherm Kinderboerderij Juffertje in ‘t groen © Borgerhoff

Bij deze leuke kinderboerderij is het de missie om generaties weer samen te brengen. Als kind kom je veel te weten door de kennis van oudere mensen. De oudere generaties stonden dan ook bewuster in het leven en meer in verbinding met de natuur. Dat is wat Juffertje in ‘t groen ook wil bereiken. Kinderen kunnen hier daarom nog antiek spelen. Er is namelijk bewust gekozen voor natuurlijke klimpartijen. Daarnaast is er een stal met stro waar ze uitgebreid kunnen ravotten.

Waar? Groenstraat 1 in Tessenderlo

Wanneer? In de zomervakantie open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur

Meer informatie vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Roeselare: Circus met Barrier Vertier

Volledig scherm Illustratiebeeld. © AFP

Op woensdag 24 augustus wordt restaurant Grill De Barriere omgetoverd to een ware circustent. Verwacht je aan een spetterde show vol goochelen, knutselen, jongleren en acrobatentoeren. De olifanten en leeuwen blijven in hun kooi voor deze circusact. De show is bestemd voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Als je op voorhand een ticket bestelt, kost het je 10 euro en een ticket aan de kassa bedraagt 12 euro. Volwassenen mogen gratis binnen.

Waar? Grill De Barriere, Zilverbergstraat 280, Roeselare

Wanneer? Woensdag 24 augustus om 14 uur

Meer informatie vind je hier.

Zeebrugge: Film op het strand

Volledig scherm Elke donderdag in augustus kan je films kijken op het strand van Zeebrugge. © Stad Brugge

In juli en augustus draaien er elke donderdag drie films op het strand van Zeebrugge. Om 14 en 16 uur speelt een kinder- en jeugdfilm en om 20 uur start de avondfilm. De locatie is steevast de zone naast surfclub Icarus. Beginnen doen ze op 7 juli met ‘Dropje’, ‘Alice in Wonderland’ en ‘The Red Turtle’. Op zomerdagen is dit hét beste alternatief om de kinderen even bezig te houden.

Waar? Surfclub Icarus, Zeedijk 50, Brugge

Wanneer? Elke donderdag in augustus

Meer informatie vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Leuven: Bootje varen op de Dijle

Volledig scherm De Dijle in Leuven © Vertommen

Het is misschien geen aanrader om te zwemmen in de Dijle, maar in Leuven kan je wel varen op de rivier. Bij LeuvenFloats verhuren ze kano’s, kajaks en SUP’s om het Dijleland eens op een originele manier te ontdekken. Je kan zelfs met een echt vlot op het water gaan. LeuvenFloats heeft standaardprogramma’s en activiteiten voor kleinere groepen, maar ontwerpt evengoed een avontuurlijke uitstap, helemaal op maat van jouw gezelschap. Echt iedereen kan dus deelnemen, ook de allerjongsten, zolang ze maar kunnen zwemmen. Met de afvaart van de Dijle beleef je de natuur in het Leuvense in al haar vormen. En wat ook mooi meegenomen is: op het water is het nu eenmaal wat frisser dan in de binnenstad.

Waar? Startlocatie Dijle-afvaarten (Stationsstraat, Korbeek-Dijle)

Wanneer? Van dinsdag tot zondag vanaf 10 uur

Prijs: afhankelijk van je keuze

Meer informatie vind je hier.

Brussel: LEGO Discovery Centre

Volledig scherm De Brusselse Grote Markt in LEGO. © BELGA

Sinds kort kan je in Docks Bruxsel naar een overweldigend belevingscentrum dat helemaal rond de steentjes van de Deense speelgoedfabrikant LEGO draait. Daar kan je je ogen de kost geven in een echte Mini World van meer dan anderhalf miljoen steentjes. Je herkent er ongetwijfeld enkele gebouwen. Daarnaast mag je zelf aan de slag gaan met de kleine blokjes of met DUPLO. In de 4D Bioscoop kan je dan weer naar de film gaan kijken. Ten slotte kan je er ook nog dwars door een levensgrote LEGO-wereld rijden in een prachtige trein of een reis door de ruimte maken. Zelfs het LEGO-café is volledig ingericht in het blokjesthema. Afsluiten doe je in de LEGO-winkel, waar je de nieuwste sets vindt.

Waar? Docks Bruxsel (Lambermontlaan 1, Brussel)

Wanneer? Elke dag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 19 uur

Tickets: € 22,95 (reserveren verplicht)

Meer informatie vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Ronse: IJsmolenhoeve

Volledig scherm IJsmolenhoeve © Ronny De Coster

De IJsmolenhoeve biedt het ideale decor voor een dagje genieten van de Vlaamse Ardennen. Je kan je hier niet alleen uren amuseren, maar ook nog eens leerrijke ervaringen opdoen. Zo kan je de dieren op de kinderboederij voeden en verzorgen, meedoen aan een workshop brood bakken of voor het eerst op een pony rijden. Ben jij eerder een durver? Dan zijn de outdooractiviteiten perfect voor jou. Test hoe hoog je kan klimmen op de klimmuur en voel de adrenaline door je lijf gieren op de big swing en highropes.

Waar? Kanarieberg 1 in Ronse

Wanneer? Open op woensdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur

Meer informatie vind je hier.

Hamme: Alpacawandeling bij Zoobiedoe

Volledig scherm Illustratiebeeld. © sophie allegaert

Heb jij een hart voor dieren en hou je van een wandeling in de natuur? Dan is een alpacawandeling misschien wel iets voor jou. Op de alpacawandelingen neemt kinderboerderij Zoobiedoe je mee door de prachtige fauna en flora die het natuurgebied langs de Schelde te bieden heeft. Tijdens de wandeling met de alpaca’s is er bovendien een leuke fotozoektocht voor jonge kinderen aan de gang. Zo ga je niet alleen op stap met deze schattige dieren, maar probeer je ook nog eens aan de hand van verborgen cijfers een code te kraken voor de kluis. Wie weet ligt er wel een leuke verrassing op jou te wachten. De wandeling duurt zo’n twee uur en kost 15 euro per persoon.

Waar? Recreatiegebied Akkershoofd

Wanneer? Op reservatie

Meer informatie vind je hier.

