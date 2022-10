Ontdek hier 86 leuke binnenactiviteiten voor kids tijdens dit regenachtige weekend: van een treinmuseum tot een binnenspeeltuin

De zomer is voorbij, en dat merk je ook aan het weer. Het hele weekend lang wordt er regen voorspeld. Wat doe je dan een hele dag met de kinderen? Onze redactie ging in heel Vlaanderen op zoek naar leuke binnenactiviteiten. Van een speeldorp over een escaperoom tot lasershooten: ook binnen kan je je amuseren.

WEST-VLAANDEREN

Sea Life in Blankenberge

Volledig scherm Sea Life in Blankenberge. © Benny Proot

Ontdek de wondere wereld van dieren in het water. Maak kennis met vissen, pinguins, otters, schilpadden, haaien en nog veel meer. Een leerrijke uitstap voor het hele gezin. Een ticket voor een dagbezoek kost 20 euro.

Waar? Koning Albert-I-laan 116, Blankenberge

Wanneer? Elke dag open van 10 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Speeldorp Boebalu in Roeselare

Volledig scherm Speeldorp Boebalu in Roeselare. © Boebalu

Hier kunnen je kinderen zich een hele dag actief uitleven. Voor kinderen van 4 tot 12 zijn er drie verschillende ‘funhouses’: glijbanen, een ballenbad, hindernissenparcours, trampolines en zoveel meer. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er de ‘minizone’, waar gebruik kunnen maken van hun hun eigen speelstructuur, glijbaantjes, reusachtige bouwblokken en ballenbad. Toegang kost 7 euro voor kinderen van 18 maanden tot 12 jaar en is helemaal gratis voor kinderen jongeren dan 18 maanden en ouders. Ook kan je kind hier zijn verjaardagsfeestje geven vanaf 11 euro.

Waar? Izegemseaardeweg 144 b1, Roeselare

Wanneer? Open op woensdag van 13 tot 18 uur en zaterdag en zondag van 13 tot 19 uur

Meer info vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Binnenspeeltuin Speelmijntje in Lochristi

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Plopsa - Studio 100

Kom spelen, klimmen en klauteren in de allerleukste binnenspeeltuin van Oost-Vlaanderen. Deze binnenspeeltuin van 2500 m² is geschikt voor alle kinderen tot en met twaalf jaar. Voor de allerkleinsten is er een grote speciale peuterzone, terwijl de ouders kunnen genieten van wat lekkers in de brasserie. Voor de echte durvers ouder dan vier jaar is er de meters hoge klimooi waar je tal van attracties vindt zoals glijbanen, een rollerbaan, een ballenbad, XXL blokken, Spider Tower, trampolines en veel meer. Ontspanning en spanning beleven op één dag? Dat kan bij het Speelmijntje. De veilige maar uitdagende speeltuin bezorgt je ongetwijfeld een dag om niet te vergeten.

Waar? Antwerpse Steenweg 98, 9080 Lochristi

Wanneer? Woensdag van 12.30 tot 18.30 uur, zaterdag en zondag van 10.30 tot 18.30 uur.

Meer info vind je hier.

Ontsnap uit een gevangenis bij Yeti in Eeklo

Volledig scherm Yeti Eeklo © Yeti Eeklo

Ondertussen zijn er in ons land heel wat escaperooms met uiteenlopende thema’s te vinden, maar ben jij al eens ontsnapt uit een maximum beveiligde gevangenis? Yeti in Eeklo is de enige locatie in Vlaanderen waar je ‘Prison Island’ kan spelen. De gevangenis bestaat uit 25 cellen waar je telkens afwisselende opdrachten vindt en al je tactische, technische en fysieke kwaliteiten kan bovenhalen. In elke cel zijn er uitdagingen voor alle leeftijden. Je probeert te ontsnappen in teams van twee tot vier personen. Het spel duurt minimaal een tot maximaal twee uur en is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Is een escaperoom niets voor jou? Bij Yeti kan je nog tal van andere activiteiten doen: van bowlen tot indoor karting en bijlwerpen.

Waar? Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo

Wanneer? Woensdag van 14 tot 22.30 uur, donderdag van 17 tot 23 uur, vrijdag van 17 tot 1 uur, zaterdag van 14 tot 1 uur en zondag van 14 tot 22.30 uur

Meer info vind je hier.

Play-in in Dendermonde

Volledig scherm Drie kindjes ontdekken enthousiast het ballenbad. © Geert De Rycke

In deze leuke binnenspeeltuin in Dendermonde zijn er drie verschillende speelzones aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Voor baby’s en kruipers is er een veilige speelzone met kleurrijke kussens. Ook voor kinderen van 1 tot 4 jaar is er vanalles te beleven met een aangepast ballenbad en een leuke glijbaan. Iedereen van vier tot twaalf jaar kan zich dan weer amuseren in de grote speeltuin waar je kan genieten van allerlei soorten glijbanen, ballenbaden en klim-en klauterconstructies.

Waar? Oude vest 147 in Dendermonde

Wanneer? Woensdag open van 12 tot 18 uur, in het weekend open van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Zwemmen bij Sportoase in Oudenaarde

Volledig scherm Zwembad Sportoase in Oudenaarde. © Ronny De Coster

Ben jij een echte waterrat en hou je van een beetje avontuur? Neem dan een duik in het zwembad van Sportoase in Oudenaarde. Hier heb je zowel een instructiebad en sportbad om baantjes te trekken, als een recreatiebad met waterversnellingen, glijbanen en fonteinen voor heel wat waterplezier. Ook voor peuters en kleuters is er een aparte zwembadzone voorzien. Van de regen zal je geen last hebben maar of je nat zal worden dat is een heel ander verhaal! Meer informatie vind je hier.

Waar? Prins Leopoldstraat 91 in Oudenaarde

Wanneer? Op weekdagen open van 8 tot 22 uur, in het weekend van 8 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Plopsaqua in Landen

Volledig scherm In Plopsaqua zwem je tussen de Studio 100-figuren. © BELGA

Sinds een tijdje vind je op de grens van Landen en Hannuit een uniek waterpretpark. In Plopsaqua kan je naar hartelust gaan zwemmen tussen je favoriete Studio 100-figuren. Voor de allerkleinsten is er het peuterbad van Bumba, maar daarnaast zijn er nog tal van spectaculaire attracties, zoals de Disco Slide, de Maya Slide en een echt stormbad. De durvers kunnen zich wagen aan de gevreesde Sky Drop, een waterglijbaan van maar liefst 20 meter hoog die bij de start recht naar beneden gaat. Op die manier scheur je aan topsnelheid door de bochten. Ontspannen kan dan weer in één van de jacuzzi’s. Waterratten van alle leeftijden vinden hier dus zeker hun gading.

Waar? Rue de Landen 187, Hannuit

Wanneer? Maandag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 uur. Dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Train World in Schaarbeek

Volledig scherm Train World staat bekend als een van de meest kindvriendelijke musea. © Marc Baert

Ben je op zoek naar een educatief verantwoorde uitstap? Dan moet je zeker een museumbezoekje overwegen. Train World in Schaarbeek staat bekend als een kindvriendelijk museum. Je ontdekt er de boeiende geschiedenis van de trein en ziet er heel wat treinstellen uit het verleden, maar er is ook oog voor de toekomst. Vind je gewoon rondlopen tussen alle locomotieven en wagons toch maar een beetje saai? Dan is er nog een interactieve zoektocht voor gezinnen. Train World herbergt immers een heuse schat waar je zelf naar op zoek kan gaan. Je start daarvoor in het oude station van Schaarbeek en voert heel wat toffe opdrachten uit. Benieuwd of je die fameuze schat ook echt vindt!

Waar? Prinses Elisabethplein 5, Schaarbeek

Wanneer? Van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

ANTWERPEN

Muurklimmen bij Klimzaal Blok in Hoboken

Volledig scherm Klimzaal Blok © Klimzaal Blok

Klautert jouw kroost thuis ook overal op? Dan is muurklimmen dé activiteit waarmee je hem of haar kan vermaken op een regenachtige dag. Met een kleine 30 jaar op de teller is Klimzaal Blok in Hoboken de oudste in zijn soort in de Benelux. Nu nog altijd is het een van de grootste klimzalen in België met een grote verscheidenheid aan klimmuren. Zowel beginners als gevorderde klimmers vinden er hun gading. Ideaal dus voor een uitje met het hele gezin.

Waar? IJskelderstraat 12/1, 2660 Hoboken (Antwerpen)

Wanneer? Weekdagen van 10 tot 23 uur, weekenddagen van 13 tot 21 uur

Meer info vind je hier.

Lasershooting bij De Garage in Turnhout

Volledig scherm Lasershooting. © Liese Demeulenaere

Daag jij je gezinsleden uit voor een laserbattle? Het kan in De Garage in Turnhout. In een donker en mistig doolhof vuren spelers met de laserguns ‘schoten’ op elkaar af. Tijdens een sessie van 20 minuten probeer je zoveel mogelijk leden van het andere team uit te schakelen. Kies jij ervoor om samen met je papa, broers en zussen te strijden of sta je liever aan de andere kant? Hoe dan ook, je beleeft ongetwijfeld spannende momenten samen.

Waar? Otterstraat 187, 2300 Turnhout

Wanneer? Na reservatie

Meer info vind je hier.

Verwondering in het Speelgoedmuseum in Mechelen

Volledig scherm In het Speelgoedmuseum loopt nog steeds de tijdelijke tentoonstelling over My Little Pony. © David Legreve

Een museumbezoek, geen uitstapje voor met de kids? Dat is natuurlijk onzin. Er zijn musea zat waar je kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. En van al die tentoonstellingsruimtes springt het Speelgoedmuseum in Mechelen er ongetwijfeld bovenuit. Verspreid over een oppervlakte van zowat 7.000 vierkante meter vind je zowel hedendaags als oud speelgoed, waar mama en papa en zelfs bomma en bompa mee speelden. Momenteel kan je er ook de tijdelijke tentoonstelling over My Little Pony bezoeken. De paardenpoppetjes bestaan ondertussen al 40 jaar en dat konden ze in Mechelen niet laten passeren. Je ontdekt er de geschiedenis van My Little Pony van de jaren ‘80 tot vandaag.

Waar? Nekkerspoelstraat 21, 2800 Mechelen

Wanneer? Dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

LIMBURG

Jumpsquare in Hasselt

Volledig scherm Jumpsquare in Hasselt. © Karolien Coenen

Wil jij je helemaal uitleven door veel te bewegen? Dan is het trampolinepark Jumpsquare in Hasselt zeker en vast iets voor jou. Geniet samen met je familie of vrienden van een actief dagje springen, rollenbollen en bewegen. Een mooie salto of om ter hoogste springen? Oefen je coolste trucjes in het trampolinepark.

Waar? Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt

Wanneer? Open op woensdag van 12.30 tot 20 uur, op donderdag van 15.30 tot 20 uur, op vrijdag van 15.30 tot 22 uur, op zaterdag van 9.30 tot 22 uur en op zondag van 9.30 tot 20 uur, op maandag en dinsdag gesloten

Meer info vind je hier.

